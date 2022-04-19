ВС Эстонии намерены закупить 220 колесных бронемашин

ЦАМТО, 18 апреля. Эстонский центр оборонных инвестиций (Estonian Center for Defense Investment – ECDI) 14 апреля объявил, что близок к завершению подготовительной процедуры в рамках программы закупки 220 колесных бронемашин для ВС страны.

Как планируется, предприятия эстонской оборонной промышленности будут участвовать в обслуживании закупаемой техники.

По словам руководителя подразделения бронетехники и транспортных средств ECDI Кармо Саара, для ВС Эстонии будут закуплены бронемашины с колесной формулой 4х4 и 6х6. Их ориентировочная стоимость составляет более 200 млн. евро.

Ожидаемое время объявления тендера – второй квартал 2022 года. Закупка техники с колесной формулой 4х4 и 6х6 будет проводиться раздельно. Подрядчики должны поставить все бронемашины к концу 2024 года.

ECDI предлагает подать заявки на участие в тендере всем компаниям, которые производят продукцию, соответствующую требованиям ВС Эстонии и укладывающуюся в ценовой диапазон. Центр уже определил как минимум четырех потенциальных поставщиков в каждой категории. Также имеются производители, в портфеле которых есть оба типа бронемашин.

Основной целью закупки является вооружение 2-й пехотной бригады ВС Эстонии.

Одновременно ECDI проводит работу по заключению контрактов на обслуживание имеющейся техники.

С 2004 года ВС Эстонии эксплуатируют более 100 бронемашин PASI XA-180 и XA-188, срок службы которых продлен до 2038 года. Они остаются на вооружении 1-й пехотной бригады. 2-я пехотная бригада в настоящее время оснащена грузовиками для перевозки войск.