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ЦАМТО

Предприятия "Росэлектроники" наращивают объемы производства электронной продукции

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

ЦАМТО, 18 апреля. Предприятия холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех увеличивают количество рабочих смен для наращивания объемов производства электронной продукции.

Организованы дополнительные смены на участках производства электронно-компонентной базы, ламп бегущей волны, монтажном производстве.

На саратовском НПП "Алмаз" организуется двух- и трехсменная работа на участках по производству многорежимных усилителей большой мощности, состоящих из ламп бегущей волны. Изделия предназначены для работы в современных бортовых радиолокационных станциях.

На Кимовском радиоэлектромеханическом заводе вводится вторая смена для производства магнитов для ветрогенераторов для атомной отрасли.

В Концерне "Созвездие", на Рязанском радиозаводе, воронежском "Электросигнале" и красноярском НПП "Радиосвязь" ряд производственных площадок осуществляют работу в три смены. На тамбовском заводе "Октябрь" созданы дополнительные бригады из рабочих цехов и инженеров-конструкторов.

"В текущих реалиях важно обеспечить бесперебойность выпуска отечественной радиоэлектронной продукции и стабильную работу предприятий. Для этого мы наращиваем объемы производства по наиболее востребованным серийно выпускаемым изделиям, создаем новые импортонезависимые кооперационные цепочки, организуем новые линии с учетом потребностей российского рынка", – рассказали в "Росэлектронике".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Ростех
Росэлектроника
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