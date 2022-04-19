Предприятия "Росэлектроники" наращивают объемы производства электронной продукции

ЦАМТО, 18 апреля. Предприятия холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех увеличивают количество рабочих смен для наращивания объемов производства электронной продукции.

Организованы дополнительные смены на участках производства электронно-компонентной базы, ламп бегущей волны, монтажном производстве.

На саратовском НПП "Алмаз" организуется двух- и трехсменная работа на участках по производству многорежимных усилителей большой мощности, состоящих из ламп бегущей волны. Изделия предназначены для работы в современных бортовых радиолокационных станциях.

На Кимовском радиоэлектромеханическом заводе вводится вторая смена для производства магнитов для ветрогенераторов для атомной отрасли.

В Концерне "Созвездие", на Рязанском радиозаводе, воронежском "Электросигнале" и красноярском НПП "Радиосвязь" ряд производственных площадок осуществляют работу в три смены. На тамбовском заводе "Октябрь" созданы дополнительные бригады из рабочих цехов и инженеров-конструкторов.

"В текущих реалиях важно обеспечить бесперебойность выпуска отечественной радиоэлектронной продукции и стабильную работу предприятий. Для этого мы наращиваем объемы производства по наиболее востребованным серийно выпускаемым изделиям, создаем новые импортонезависимые кооперационные цепочки, организуем новые линии с учетом потребностей российского рынка", – рассказали в "Росэлектронике".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".