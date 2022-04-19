Появились кадры пуска "Искандером" ракеты по командному пункту бригады ВСУ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеозапись старта баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" по командному пункту механизированной бригады вооруженных сил Украины.

В видео демонстрируется выход пусковой установки ракетного комплекса на заданную позицию, подготовка и осуществление пуска ракеты.

"Комплекс работает идеально. Это наша задача, это наша обязанность и, конечно, хочется передать всем большой привет, родным близким. Пускай ждут нас с победой, мы обязательно выполним задачу по предназначению", - делится командир стартовой батареи капитан Анатолий.

В ведомстве отмечают, что высокоточным ударом ракет были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ. В Минобороны уточняют, что информация о пункте управления была получена по разведывательным каналам и подтвердилась в ходе проверки данных техническими средствами разведки.