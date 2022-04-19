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WarSpot

Американские ядерные бомбы возвращаются в Великобританию

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Источник изображения: warspot.ru

Великобритания вновь может вновь стать местом хранения американских ядерных боеголовок. Вчера, 17 апреля, портал businessinsider.com сообщил о отом, что бюджетный запрос Пентагона на 2023 финансовый год предполагает, что оружие этого типа может вернуться на британскую землю.

Бюджетный запрос Министерства обороны США на 2023 год к НАТО показывает, что военный альянс добавил Великобританию в список стран, получающих $384 млн инвестиций для хранения «специального оружия». Другими странами, получающими это финансирование, являются Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция, где, по официальным данным храниться около 150 американских ядерных бомб B-61.

Хранилище ядерных бомб

Источник изображения: thedrive.com

При этом официально США пока не объявили о намерении расширить свои ядерные арсеналы в Европе. Такой шаг обеспечит самолётам F-35A ВВС США и F-15E Strike Eagle Королевских ВВС Великобритании немедленный доступ к бомбам B61, включая новейший вариант B61-12, который может похвастаться повышенной точностью.

Директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен первым объявил о том, что Великобритания «по-тихому» присоединилась к инфраструктурной программе. По словам Кристенсена, хотя это и не указано в бюджете, бывшая авиабаза ВВС США в Лейкенхите, недалеко от Кембриджа (Восточная Англия), была наиболее вероятным местом для хранения ядерного оружия.

США вывели из эксплуатации свою базу Лейкенхит и хранилище ядерного оружия в 2008 году. До того, как они были законсервированы, 33 подземных хранилища могли вместить 110 ядерных бомб.

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