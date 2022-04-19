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Газета.ru

БТР из 1960-х и мины из 1950-х. Какое оружие США отправляют на Украину

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Источник изображения: Global Look Press

Военный эксперт оценил технику, которой Пентагон снабжает ВСУ

Телеканал CNN сообщил, что Украина получила «первую партию оружия из нового пакета военной помощи от США». Ранее американский президент Джо Байден заявил о решении предоставить Киеву военную помощь на сумму в $800 млн. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, что войдет в пакет американской помощи.

Согласно опубликованному списку, США поставят Киеву 18 буксируемых гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч выстрелов к ним; 10 контрбатарейных РЛС AN/TPQ-36; две РЛС обнаружения воздушных целей AN/МPQ-64 Sentinel; 300 комплексов барражирующих боеприпасов Switchblade; 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin; тысячи «других противотанковых систем» (вероятно, имеются в виду ручные противотанковые гранатометы M72 LAW и М136 АТ4); 200 гусеничных бронетранспортеров М113; 100 бронированных автомобилей HMMWV; 11 вертолетов Ми-17; безэкипажные катера береговой обороны; 30 тысяч комплектов бронежилетов и защитных шлемов; более 2000 оптических и лазерных дальномеров; противопехотные мины М18А1 Claymorе; взрывчатку С-4.

Особо следует отметить 200 бронетранспортеров М113. Это легкий БТР для доставки пехоты на поле боя. На вооружение был принят в 1960 году. Техника широко применялась еще во времена войны во Вьетнаме. При этом он до сих пор формально состоит на вооружении ряда стран, включая США, хотя и постепенно вытесняется более современными машинами.

М11 способен перевозить до 11 бойцов. По всей видимости, ВСУ получают этот БТР в варианте M113A3.

В этой модификации существенно улучшены показатели бронезащиты и подвижности боевой машины, что обеспечило бронетранспортеру круговую защиту от огня 14,5-мм крупнокалиберных пулеметов, а в лобовой проекции броня M113A3 с дистанции 200 метров выдерживает попадание бронебойных снарядов от 20-мм пушек.

Интересно сравнить некоторые тактико-технические характеристики М113А3 и российского МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный), которым, по официальным данным, оснащены две отдельные мотострелковые бригады ВС РФ (138-я и 200-я), принимающие участие в специальной военной операции.

Вес: М113А3 - 14 тонн, МТ-ЛБ - 12 тонн.

Двигатель: М113А3 - дизельный шести цилиндровый V-образный жидкостного охлаждения с турбонаддувом General Motors 6V53T мощностью 275 л. с., МТ-ЛБ - ЯМЗ-238 мощностью 240 л. с.

Запас хода по шоссе: М113А3 - 480 км, МТ-ЛБ - 500 км.

Максимальная скорость по шоссе: М113А3 - 64 км/час, МТ-ЛБ - 61,5 км/час.

Удельная мощность (л. с./т): М113А3 - 18,8, МТ-ЛБ - до 24,7.

Как видно, по большинству характеристик обе машины сравнимы. Главным недостатком американского М113А3 часто называют слабое бронирование. В отечественном экспертном сообществе считается, что М113А3 сильно уязвимы перед 30-мм автоматическими пушками БМП-2, БМД-2, БМП-3, БМД-4М и БТР-82А.

В целом поставка 200 БТР М113А3 позволит повысить подвижность украинской пехоты, но этого количества боевых бронированных машин не хватит для оснащения даже одной механизированной дивизии.

Следующее, на что надо обратить внимание в очередном американском пакете военной помощи Украине - на 300 комплектов барражирующих боеприпасов типа Switchblade. Они уже поступили на Украину и уже отмечены первые случаи боевого применения Switchblade. Барражирующие боеприпасы этого типа изготавливаются и поступают на Украину в двух вариантах - марки 300 и марки 600.

Switchblade 300 представляет собой беспилотный летательный аппарат длиной порядка 600 мм массой около 2,5 кг. В носовой части помещены дневная и ночная камеры для поиска цели и наведения, а также приборы дистанционного управления. За ними находится сравнительно небольшая боевая часть. Полет БЛА осуществляется при помощи электромотора. Крейсерская скорость аппарата - 100 км/ч, возможно кратковременное ускорение БЛА до 160 км/ч. Малогабаритные аккумуляторы позволяют оставаться в воздухе не более 15 мин. Дальность действия Switchblade 300 достигает 10 км.

Этот боеприпас поставляется в компактном транспортно-пусковом контейнере. Выброс изделия осуществляется сжатым воздухом.

Барражирующий боеприпас Switchblade 600 значительно крупнее. За счет увеличения взлетного веса до 23 кг удалось увеличить боевую часть и улучшить летные характеристики БЛА. Крейсерская скорость аппарата составляет 110 км/ч с возможностью ее увеличения на пикировании до 185 км/ч. Дальность действия БЛА Switchblade 600 достигает 40 км, а продолжительность полета составляет 40 мин.

БЛА Switchblade 600 может быть поражен, к примеру, ЗРК «Тор-М2». Однако по сравнению с БЛА зенитная управляемая ракета «Тора» стоит на порядок дороже, что может привести к изнурению сил противовоздушной обороны.

Что касается поставки 18 буксируемых гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч выстрелов к ним, то на данном этапе тип гаубицы не озвучивается. По некоторым сведениям, это скорее всего будет орудие типа М198 из наличия Сухопутных войск ВС США. 18 орудий - это всего лишь один артиллерийский дивизион трехбатарейного состава (по шесть гаубиц в каждом).

В свое время гаубица М198 была разработана для оснащения Сухопутных и Воздушно-десантных войск ВС США.

Производство гаубиц М198 началось в 1978 году. Орудие буксируется с помощью пятитонного тягача с колесной формулой 6x6, на котором располагается расчет из девяти человек и боеприпасы. Также возможна транспортировка гаубицы при помощи вертолетов СН-47С и СН-53Е. Дальность стрельбы М198 обычным/активно-реактивным снарядом достигает 22,4/30 км.

Следует присмотреться и к минам М18А1 Claymorе, включенным в состав американского пакета помощи. Это противопехотная мина направленного поражения. Claymorе далеко не новая мина, она была разработана еще в начале 1950-х годов. М18А1 устанавливается на четырех ножках на землю или же с помощью входящей в комплект струбцины может крепиться к местным предметам (стены, столбы, деревья). Мина комплектуется 700 стальными шариками. Радиус зоны поражения М18А1 Claymorе составляет 100 метров, а высота достигает двух метров.

Российские аналоги М18А1 Claymorе - противопехотные осколочные мины направленного поражения типа МОН-50/100/200. В МОН-200 количество готовых поражающих элементов достигает 900 единиц. Зона поражения МОН-200: дальность - 220 м, высота - до 10 м. То есть эти характеристики существенно превосходят ТТХ мины М18А1 Claymorе.

Михаил Ходаренок


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