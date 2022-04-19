НАТО должна пригрозить России уничтожением

Три вывода из российско-украинского конфликта

От ООН нет проку, а НАТО превратилась в гидру, которая воюет сама с собой, пишет American Thinker. По мнению автора статьи, Западу нужен новый лидер, чтобы обеспечить Украину оружием и "покарать" Россию вместе с другими "странами-изгоями".

1) От ООН никакого проку

Мы это поняли еще когда ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, – прим. ИноСМИ) вторглось в Ирак и принялось вырезать древние народы, включая мирных езидов. Где была ООН, когда имел место явный геноцид религиозных групп, не придерживающихся одобренной ИГИЛ разновидности ислама? ООН же создавалась с тем, чтобы остановить войны, но ничегошеньки для этого не сделала.

2) НАТО – гидра и воюет сама с собой

В греческой мифологии гидра – многоголовое чудовище. В эту рептилию и превратилась НАТО. Причем некоторые руководители этого монстра выбрали путь, благоприятствующий конкретным странам в ущерб всему коллективу. Хорошо известно, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от атомной энергетики в пользу импорта природного газа из России (едва ли эту политику можно назвать "зеленой"). А вот Трампа критиковали за то, что указал на это в ходе визита в НАТО в 2018 году.

"Мы должны защищать их от России, а они платят ей миллиарды долларов, – заявил Трамп. – Я считаю, это никуда не годится".

На тот момент Германия даже не вносила в бюджет НАТО искомые 2% ВВП. Трамп указал: "То есть, мы платим от 4 до 4,3%, тогда как Германия платит от 1 до 1,2%. 1,2% – это максимум, и ВВП у них гораздо меньше. Это несправедливо".

3) Лидеры свободного мира слабы

Да, есть страх третьей мировой, потому что Россия может применить ядерное оружие. Однако мир не может допустить, чтобы страна-изгой, – например, Россия, – угрожая ядерным оружием, безо всякой провокации затевала конфликт с мирной и суверенной страной, – например, Украиной. Что будет, когда Иран и другие (например, Северная Корея) разработают ядерное оружие в дополнение к имеющимся баллистическим ракетам? Позволит ли мир этим изгоям нападать на суверенные страны лишь потому, что они угрожают ядерной войной? Пора новому Черчиллю или Рейгану выйти на мировую арену и проявить силу, а не робость. НАТО должна предоставить украинской обороне всю военную технику, которая только потребуется, а России следует напомнить, что применение ядерного оружия приведет к гарантированному национальному уничтожению.

Автор: Оуэн Мёрфи (Owen J.P. Murphy), почетный профессор Школы компьютерных и инженерных наук Калифорнийского государственного университета в Сан-Бернардино