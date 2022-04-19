Войти
Известия.ru

Песков усомнился в достоверности кадров якобы с крейсером «Москва»

82
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в подлинности появившихся в Сети снимков, на которых якобы изображен крейсер «Москва». Об этом он сказал 18 апреля на брифинге.

Песков отметил, что в Кремле фотографии видели, но не могут сказать, «насколько они аутентичны и соответствуют действительности».

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.


14 апреля стало известно, что на флагмане Черноморского флота России, крейсере «Москва», сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения.

В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, а затем доставлен в Севастополь.

Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. Спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
Проекты
1164 Атлант
2020-й год
ЧФ
Похожие новости
10.02.2022
«Атлант» спешит на встречу: Россия собирает в Средиземном море ракетные корабли
30.12.2020
Изучить противника: зачем США покупают украинские радары
09.09.2020
Крейсер "Москва" приступил к учениям после планового ремонта
15.04.2020
С новым ходом: легендарный крейсер «Москва» возвращается в море
03.12.2018
В США назвали самые смертоносные корабли ВМФ РФ
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 01:37
  • 1
НАТО должна пригрозить России уничтожением
  • 19.04 01:25
  • 35
Плазму загнали в трубу
  • 19.04 01:22
  • 7
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 01:03
  • 15
Назван возможный срок восстановления ракетного крейсера «Москва»
  • 19.04 00:13
  • 4
Россия создает уникальную авиационную технологию
  • 19.04 00:01
  • 23624
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.04 23:58
  • 35
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 23:20
  • 10
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 18.04 23:16
  • 29
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 18.04 23:01
  • 15
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.04 17:24
  • 2315
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:23
  • 15
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 18.04 12:56
  • 6
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 18.04 12:14
  • 3
"Фарфоровый" удар по позициям националистов показали на видео
  • 18.04 09:03
  • 9
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге