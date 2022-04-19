Российское Минобороны начало публикацию документов о безвозвратных потерях ВСУ и Нацгвардии Украины

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Российское Минобороны опровергло заявление Зеленского о небольших безвозвратных потерях украинской армии, сделанное им пару дней назад. В доказательство российские военные начали публикацию списков погибших украинских военнослужащих.

Украинский президент 16 апреля в интервью американской телекомпании CNN в разы занизил потери украинской армии в ходе российской военной спецоперации. По его словам, на сегодняшний день они составляют 2,5 - 3 тысячи убитыми и порядка 10 тысяч ранеными. Однако российское Минобороны опровергло заявление Зеленского, обвинив его во лжи и представив реальные данные по безвозвратным потерям ВСУ, Нацгвардии и иностранных наемников. А чтобы не быть голословными, российские военные пообещали начать публикацию списков о потерях украинской стороны.

Согласно данным Российского Минобороны, безвозвратные потери Киева составляют 23 тысячи 367 человек. Это только задокументированные потери, сюда не входят пропавшие без вести, раненые и дезертиры. Также имеется большое количество найденных трупов военнослужащих ВСУ, у которых отсутствовали документы, а с формы были спороты шевроны и другие нашивки, способные указать на принадлежность к тому или иному подразделению.

Сегодня Минобороны выполнило свое обещание и начало публикацию отдельных данных по потерям украинской армии, полученных из реальных документов ВСУ и Нацгвардии. В первые списки попали потери среди военнослужащих в/ч 3057 и боевиков входящего в ее состав полка специального назначения "Азов"* (экстремистское формирование, запрещено в России). Подчеркивается, что данные представлены по состоянию на 29 марта 2022 года. За прошедшие полмесяца они значительно возросли. Списки публикуются на официальном Telegram-канале Минобороны.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. В настоящее время российские войска и НМ ДНР и ЛНР проводят операцию по окончательному освобождению Донбасса от украинских нацистов. Далее освобождение Украины будет продолжено.