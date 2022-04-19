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Российская газета

19FortyFive назвал оружие России, которое "сводит с ума" НАТО

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Источник изображения: rg.ru

Российская армия, являющаяся одной из лучших на Земле, постоянно совершенствует свое вооружение, заявил редактор издания 19FortyFive, экс-офицер армии США Брент М. Иствуд. Он представил оружие РФ, которое "вызывает головную боль и сводит с ума" Соединенные Штаты и их союзников по НАТО.

Эксперт остановился на пяти образцах, которые назвал "самыми мощными".

Подводный комплекс "Посейдон"

Беспилотный подводный аппарат, который также называют "ядерной торпедой", не имеет аналогов в мире. Устройство может преодолевать огромные расстояния, имея при этом ядерный боезаряд.

- Это оружие по-настоящему пугает, потому что оно способно атаковать города США на любом побережье. Основным носителем торпеды, как предполагается, является подводная лодка К-329 "Белгород". Однако есть данные, что запускать ее возможно из специального контейнера, хранящегося в море длительное время. Такой способ применения делает обнаружение "Посейдона" практически невозможной задачей, - пишет Иствуд.

Комплекс С-400 "Триумф"

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" особенно эффективна, поскольку может уничтожать не только боевые самолеты и беспилотники противника, но крылатые и баллистические ракеты на расстоянии около 400 километров.

Каждая батарея комплекса имеет восемь пусковых установок с 32 ракетами, радиолокационную станцию и подвижный командный пункт. С-400 весьма востребован на международном рынке, он был поставлен в Турцию, Сирию, Китай, Индию.

Зенитный комплекс "Панцирь С-1"

Данная система противовоздушной обороны хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий в Сирии, гражданской войны в Ливии и в ходе спецоперации на Украине. Уже имеются модернизированные версии комплекса. Они обладают улучшенными радарами с увеличенной дальностью обнаружения.

Ударный вертолет Ми-28НМ

Эта машина является настоящим "суперохотником", поскольку "вооружена до зубов", отмечает Иствуд. В стандартное боевое оснащение вертолета входит 30-мм пушка, противотанковые ракета "Атака" и реактивные снаряды. Ми-28НМ способен работать в любых климатических условиях. Кроме того, он имеет возможность оперативно взаимодействовать с разведывательными подразделениями на земле, чтобы быстрее обнаруживать цели.

Ракетный комплекс "Ярс"

Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 "Ярс".

Она может нести от трех до шести разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения мощностью от 150 до 250 килотонн. Дальность действия МБР достигает 10,5 тысячи километров.

Ракета запускается из шахтной или мобильной установки. Причем последних у России больше, поскольку такую версию трудно обнаружить. В боевое состояние комплекс приводится всего за семь минут. "Ярс" также может оснащаться гиперзвуковой планирующей головной частью "Авангард" - чрезвычайно быстрой и маневренной.


Тимур Алимов

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Страны
Индия
Китай
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-28Н
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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