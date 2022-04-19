Американский ВПК обогащается на событиях вокруг Украины

Военно-промышленный комплекс США обогащается на событиях вокруг Украины. Защита собственной гегемонии чужой кровью и в дальнейшем будет активно использоваться американскими властями.

Об этом написал в издании JB Press японский политолог Дзюн Китамура. Его цитирует "ИноСМИ". Китамура считает, что ВПК США, как крупнейший поставщик вооружения, какое-то время будет процветать, особенно после начала российской спецоперации на Украине. На Америку с 2016 по 2020 год приходилось примерно 40 процентов мирового экспорта вооружений. Для сравнения, на Россию - 20 процентов, на Францию - 8, на Германию - 9, на Китай - 5 процентов.

После начала спецоперации увеличилась стоимость акций крупнейших военных компаний США, лидером здесь стала корпорация Lockheed Martin. За период с января по середину марта 2022 года цена ее акций взлетела на треть. Следом со значительным ростом идут Northrop Grumann и General Dynamics, у них по 20 процентов, и военно-промышленный гигант Raytheon - около 10 процентов. Автор статьи отмечает, что еще в начале года индексы роста акций этих компаний колебались около нуля и ниже.

JB Press пишет, что США начали вооружать Украину еще до начала операции. В 2021 году ей оказали помощь на 650 миллионов долларов.

Дзюн Китамура предполагает, что продолжение подобной тактики США может повториться и в гипотетическом конфликте КНР и Тайваня. Экспорт американского вооружения на Тайвань продолжается уже продолжительное время. И хотя пока военные советники и штаб-квартиры США официально не размещены на Тайване, обмены на уровне военных структур двух стран заметно активизировались.

Светлана Цыганкова