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Российская газета

Американский ВПК обогащается на событиях вокруг Украины

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F-35
Истребитель F-35.
Источник изображения: rg.ru

Военно-промышленный комплекс США обогащается на событиях вокруг Украины. Защита собственной гегемонии чужой кровью и в дальнейшем будет активно использоваться американскими властями.

Об этом написал в издании JB Press японский политолог Дзюн Китамура. Его цитирует "ИноСМИ". Китамура считает, что ВПК США, как крупнейший поставщик вооружения, какое-то время будет процветать, особенно после начала российской спецоперации на Украине. На Америку с 2016 по 2020 год приходилось примерно 40 процентов мирового экспорта вооружений. Для сравнения, на Россию - 20 процентов, на Францию - 8, на Германию - 9, на Китай - 5 процентов.

После начала спецоперации увеличилась стоимость акций крупнейших военных компаний США, лидером здесь стала корпорация Lockheed Martin. За период с января по середину марта 2022 года цена ее акций взлетела на треть. Следом со значительным ростом идут Northrop Grumann и General Dynamics, у них по 20 процентов, и военно-промышленный гигант Raytheon - около 10 процентов. Автор статьи отмечает, что еще в начале года индексы роста акций этих компаний колебались около нуля и ниже.

JB Press пишет, что США начали вооружать Украину еще до начала операции. В 2021 году ей оказали помощь на 650 миллионов долларов.

Дзюн Китамура предполагает, что продолжение подобной тактики США может повториться и в гипотетическом конфликте КНР и Тайваня. Экспорт американского вооружения на Тайвань продолжается уже продолжительное время. И хотя пока военные советники и штаб-квартиры США официально не размещены на Тайване, обмены на уровне военных структур двух стран заметно активизировались.


Светлана Цыганкова

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Франция
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
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