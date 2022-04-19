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РИА Новости

ВКС провели воздушную тренировку парада Победы над Алабино

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АЛАБИНО (Московская обл.), 18 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы в понедельник провели тренировку авиационной части военного парада Победы, над подмосковным Алабино пролетели 77 самолетов и вертолетов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В составе парадного строя авиации были задействованы 15 вертолетов и 62 самолета. Всего 77 воздушных судов", - сказали в ведомстве.

Открывал воздушную часть парада самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24.

Также над Алабино прошли самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78 дальней и военно-транспортной авиации, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, другие типы авиационной техники.

Завершили воздушную часть парада девять самолетов пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Все полеты выполнялись на высотах от 200 до 500 метров и на скорости от 190 до 550 километров в час.

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