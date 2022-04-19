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Lenta.ru

В США рассказали о шестилетнем отставании от России в одной технологии

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АРК Кинжал
АРК Кинжал.
Источник изображения: techcult.ru

США на три-шесть лет отстают от России и Китая в одной технологии — гиперзвуковом оружии, рассказывает Popular Mechanics.

Американский журнал, в частности, напоминает, что в настоящее время Россия уже располагает гиперзвуковыми ракетным комплексом «Кинжал», в составе которого используется сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, и блоком «Авангард», запускаемым межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) УР-100Н УТТХ.

В публикации отмечается, что «высокая стоимость войны с терроризмом вынудила Соединенные Штаты переключить ресурсы с разработки новых технологий вооружений, отодвинув гиперзвуковые и другие средства сдерживания на второй план».

Издание напоминает, что в настоящее время в США имеются четыре проекта ракет с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД), которые превосходят российский «Циркон». «На данный момент, когда речь заходит конкретно о ГПВРД, Пентагон является лидером», — говорится в публикации.

В феврале командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан первого ранга Игорь Крохмаль заявил, что дальность полета гиперзвуковой ракеты надводного базирования «Циркон» составляет 1500 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
РС-18
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
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