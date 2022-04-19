Минобороны РФ впервые опубликовало данные о потерях украинской армии

Минобороны РФ впервые опубликовало данные об истинных потерях украинской армии, войск нацгвардии и прибывших иностранных наемников. Как сообщается на сайте военного ведомства, на сегодня реальные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23367 человек. Эти данные полностью задокументированы.

В военном ведомстве отметили, что документы, которые находятся в их распоряжении, свидетельствуют также о большом количестве дезертиров. А также о раненых и пропавших без вести военнослужащих.

Минобороны опубликовало отдельные данные о потерях нацгвардии Украины. Они были получены из реальных украинских документов. Согласно этим данным, значительные потери наблюдаются среди военных из в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав запрещенного в России отряда специального назначения "Азов". Эти данные приводятся по состоянию на 29 марта 2022 года.

Александр Степанов