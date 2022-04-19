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Российская газета

Business Insider: США лишились трети комплексов Javelin из-за Украины

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Источник изображения: rg.ru

Business Insider встревожен сокращением запасов ПТРК Javelin в США.


Издание Business Insider озабочено интенсивными поставками противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину. Сообщается, что в настоящий момент ВСУ получили от США 7000 ПТРК.

В статье отмечают, что "это самое сложное, мощное и дорогое оружие из широкого спектра противотанковых боеприпасов, которые НАТО и другие страны предоставляют Украине". Причем в отличие от британского NLAW, его нельзя назвать многочисленным.

И хотя Соединенные Штаты не опубликовали данные о своих запасах Javelin, автор проводит нехитрые подсчеты, основываясь на документах американской армии. С 1994 года было произведено 37 739 единиц этого оружия. Каждый год войска используют некоторое количество комплексов для тренировок и испытаний, поэтому на складах могло оставаться от 20 000 до 25 000.

Таким образом на Украину отправили примерно треть этих запасов.

"Эта доля не кажется большой. В конце концов, осталось две трети запасов. Однако военные, вероятно, начинают нервничать. Соединенные Штаты хранят эти запасы для различных возможных глобальных конфликтов", - поясняет журналист.

Следовательно, надо выпускать как можно больше новых ПТРК и боеприпасов к ним. Но максимальный уровень производства составляет 6480 единиц в год. Причем для достижения такого темпа тоже потребуется время - год или больше. А срок поставки составляет после размещения заказа составляет 32 месяца. Это означает, что для пополнения запасов потребуется около трех или четырех лет.

Проблема в том, что производственная линия, по всей видимости, поддерживается только за счет небольшого количества зарубежных продаж, поэтому для наращивания производства может потребоваться больше времени, чем 24 месяца.


Олег Корякин

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
NATO
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