В Харьковской области ударная уральская бригада в бою под Изюмом разгромила элитный спецназ ВСУ и силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

- Только силами передового отряда националисты были выбиты из населенного пункта Боровая. Немало врагов убито, часть взята в плен. В уральской бригаде воюет немало добровольцев с опытом боевых действий в горячих точках, - пишет RusVesna.

Освободителям достались богатые трофеи: стрелковое и противотанковое оружие НАТО, экипировка, мины, переносные зенитные комплексы и даже скорострельная авиапушка.

Антон Валагин