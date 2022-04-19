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Российская газета

Богатые трофеи достались освободителям под Изюмом

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Источник изображения: rg.ru


В Харьковской области ударная уральская бригада в бою под Изюмом разгромила элитный спецназ ВСУ и силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

- Только силами передового отряда националисты были выбиты из населенного пункта Боровая. Немало врагов убито, часть взята в плен. В уральской бригаде воюет немало добровольцев с опытом боевых действий в горячих точках, - пишет RusVesna.

Освободителям достались богатые трофеи: стрелковое и противотанковое оружие НАТО, экипировка, мины, переносные зенитные комплексы и даже скорострельная авиапушка.


Антон Валагин

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