Войти
РИА Новости

В параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военных

80
0
0
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С" на репетиции парада Победы на полигоне Алабино
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С" на репетиции парада Победы на полигоне Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

АЛАБИНО (Московская обл.), 18 апр — РИА Новости. В подмосковном Алабино прошла репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в Минобороны.

"Всего при подготовке к параду на Красной площади задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов", — сказали в ведомстве.

По тренировочной площадке прошли 33 парадных расчета: слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, участники движения "Юнармия", терские и кубанские казаки.

В составе механизированной колонны проехали автомобили повышенной защищенности "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", гаубицы "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г", комплексы ПВО "Тор-М2", "Бук-МЗ" и С-400 "Триумф", техника воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения. На грузовиках провезли ударные роботы "Уран-9".

В воздушной части репетиции приняли участие 15 вертолетов и 62 самолета. Открыл ее самый большой транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов армейской авиации ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24. После этого прошли самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-76 и Ил-78, истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие. Восемь МиГ-29 пролетели над Алабино в виде символа Z.

Завершили воздушную часть "Русские Витязи" и "Стрижи". Шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо в цвета российского флага.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Армата
БМП-2
БМП-3
Град РСЗО
Ил-76
Ил-78
Искандер
Ка-52
Курганец-25
Ми-24
Ми-26
Ми-8
МиГ-31
МиГ-31БМ
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-30
Су-34
Су-35
Т-72
Т-90 "Владимир"
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
10.05.2021
Танки, ракеты и самолеты: как прошел парад Победы - 2021
03.05.2021
Подготовка к Военному параду на Красной площади 9 мая, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной Войне
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
30.04.2019
В Минобороны России сообщили, какая техника, и в каком порядке пройдет по Красной площади на параде Победы
30.04.2019
В День Победы по Красной площади пройдут свыше 130 единиц военной техники
11.05.2018
В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 01:37
  • 1
НАТО должна пригрозить России уничтожением
  • 19.04 01:25
  • 35
Плазму загнали в трубу
  • 19.04 01:22
  • 7
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 01:03
  • 15
Назван возможный срок восстановления ракетного крейсера «Москва»
  • 19.04 00:13
  • 4
Россия создает уникальную авиационную технологию
  • 19.04 00:01
  • 23624
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.04 23:58
  • 35
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 23:20
  • 10
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 18.04 23:16
  • 29
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 18.04 23:01
  • 15
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.04 17:24
  • 2315
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:23
  • 15
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 18.04 12:56
  • 6
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 18.04 12:14
  • 3
"Фарфоровый" удар по позициям националистов показали на видео
  • 18.04 09:03
  • 9
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге