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Минобороны РФ заявило об уничтожении ракетами «Искандер» четырех складов ВСУ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) РФ ударами ракет наземного базирования «Искандер» уничтожили четыре склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная Ямполь и Краматорск», — пояснил он.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских истребителя МИГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как пояснил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи были уничтожены 16 украинских военных объектов.

«В том числе: пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй поле, Камышеваха, Зеленое поле, Великомихайловка и Николаев», — рассказал генерал-майор.

Днем ранее ВС РФ высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области. Помимо этого, ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов ВСУ. В тот же день ВС РФ высокоточными ракетами в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожили хранилища ГСМ и боеприпасов ВСУ.

16 апреля Конашенков рассказал о том, как российские ПВО сбили в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, который должен был доставить крупную партию поставленного киевскому режиму западными странами вооружения.


24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
МиГ-29
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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