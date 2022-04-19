Бойцы ДНР показали трофейный миномет иностранного производства

В Сети появилось видео трофея, который захватили бойцы Донецкой народной республики. Его бросили в Мариуполе.

Это миномет М57. Как добавили бойцы батальона "Сомали", вещь в удобная в военном деле. Миномет будет использован против бывших хозяев.

Миномет М57 сконструировали еще в Югославии, используя базу американского миномета М2 калибра 60 миллиметров. Он предназначен для обеспечения огневой поддержки на коротких дистанциях. Уничтожает живую силу, огневые посты и пулеметные гнезда. Калибр - 60 миллиметров.

Стоит на вооружении нескольких стран, в том числе и Украины.

Как писала "РГ" со ссылкой на Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации уничтожили 136 самолетов, 471 беспилотник, 249 комплексов ПВО, 2308 танков и других боевых бронемашин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 специальный военный автомобиль.

Светлана Цыганкова