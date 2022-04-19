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Российская газета

Российский морпех с "Винторезом" попал на видео в Мариуполе

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Источник изображения: rg.ru

ТГ-канал Wargonzo опубликовал небольшой репортаж о работе морпеха ВС РФ в Мариуполе в окрестностях "Азовстали". Внимание привлекает снайперская винтовка, которой вооружен боец. По его словам, это штатная ВСС. То есть речь идет винтовке специальной снайперской, также известной как "Винторез".



"Веду наблюдение. Обстановка напряженная. Приказ был держать оборону, чтобы не допустить прорыва с территории завода" - поясняет боец, не отрываясь от прицела.

Напомним, ВСС была разработана в 1980-х годах в ЦНИИточмаш при участие известного советского конструктора Петра Сердюкова. Перед оружейниками поставили непростую задачу - создать легкую и компактную винтовку, которая могла бы скрытно поражать цели на дальности до 400 метров и при этом могла бы пробивать стальной армейский шлем. Непременное условие - возможность разборки на несколько узлов для скрытой транспортировки.

В итоге, чтобы удовлетворить требования заказчика, конструкторам пришлось разрабатывать для винтовки новые боеприпасы 9 × 39 мм.

На базе ВСС был также создан бесшумный автомат "Вал".

Винтовки "Винторез" состояли на вооружении у спецподразделение КГБ "Альфа". ВСС прошла через Афганистан, Чеченские военные компании.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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