Поставки вооружений США Тайваню отстают от графика

ЦАМТО, 18 апреля. Проблемы, связанные с пандемией, привели к тому, что США задерживают поставку Тайваню военной техники на сумму 14,2 млрд. долл., которая была заказана в период, начиная с 2019 года.

Поскольку в настоящее время администрация США уделяет приоритетное внимание организации потока военной помощи Украине, некоторые американские законодатели обеспокоены тем, что задержка поставок Тайваню подрывает его возможности сдерживания потенциальной агрессии со стороны Китая.

Член палаты представителей конгресса США Стив Шабо сообщил Defense News, что на прошлой неделе комитет по иностранным делам провел заседание для обсуждения отставания проектов от графика.

В распоряжение Defense News поступил перечень ВиВТ, поставки которых отстают от графика. В него вошли поставки 66 истребителей F-16 стоимостью 8 млрд. долл., а также программа замены компонентов с истекающим сроком эксплуатации ЗРК "Пэтриот" на сумму 620 млн. долл.

В перечень поставок также вошли компактные "асимметричные системы вооружения", которые, по мнению Вашингтона, будут полезны для сдерживания и предотвращения китайского вторжения. Среди них названы: ПЗРК "Стингер", тяжелые торпеды, РСЗО, гаубицы "Паладин", контейнерные разведывательные системы MS-110 и средства связи, системы береговой обороны на базе ПКР "Гарпун" Блок.2 на сумму 2,37 млрд. долл. и УР SLAM-ER на сумму 1 млрд. долл.

На текущий момент стоимость отстающих от графика программ составляет 14,2 млрд. долл. при общей сумме заказов с июля 2019 года в 17 млрд. долл. Ни Министерство обороны, ни диппредставительство Тайваня в Вашингтоне не ответили на запрос Defense News о комментариях по поводу отставания программ от графика.

По мнению ряда экспертов, промышленность США связывает проблему отставания поставок ВиВТ от графика с нарушением цепочек поставщиков, нехваткой персонала и задержками доставки из-за COVID-19.

При этом представители США по-прежнему призывают Тайвань осуществлять крупные закупки более дешевых асимметричных систем вооружения, вместо более мелких партий более дорогостоящего современного оружия, которое Китай может быстро вывести из строя во время "вторжения".

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш, член сенатского комитета по международным отношениям, представил законопроект, предусматривающий предоставление Тайваню ежегодно военной помощи на сумму 2 млрд. долл. в том случае, если Тайбэй разработает долгосрочные планы развития боевого потенциала совместно с США.

Другой законопроект, внесенный сенатором штата Миссури Джошем Хоули, предусматривает ежегодное предоставление Тайваню военной помощи на сумму 3 млрд. долл. Законопроект содержит более четкие требования, предусматривающие, что финансирование будет направлено на развитие асимметричного оборонительного потенциала Тайбэя против Китая.