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ЦАМТО

Молдавия отказалась продавать Украине истребители МиГ-29

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MiG-29_Ukr_Airforce
Легкий истребитель МИГ-29 ВВС Украины. Источник: flackelf.livejournal.com.

ЦАМТО, 18 апреля. Украинское издание "Европейская правда" сообщает, что Украина обратилась к Молдавии с просьбой продать или передать находящиеся на балансе Минобороны страны истребители МиГ-29, но получила отказ.

Как пишет издание со ссылкой на источники, Киев обратился с такой просьбой в первые дни российской спецоперации, но получил "категорический отказ" от руководства Молдавии, которое объяснило, что не хочет "раздражать Россию". В Молдавии посчитали, что "РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности", – цитирует "РИА Новости" фрагмент статьи из "Европейской правды".

По данным издания, на балансе Министерства обороны Молдавии находятся шесть истребителей МиГ-29, и, по официальным данным, они в рабочем состоянии, но давно не поднимались в воздух. "Кишинев долгое время пытался их продать, однако аукцион завершился неудачно", – пишет "Европейская правда".

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
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