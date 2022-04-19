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Военное обозрение

В Мумбаи готовятся к спуску на воду подводной лодки Vagsheer для ВМС Индии

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Источник изображения: topwar.ru

Ходовые испытания подводной лодки Проекта 75 Vagir начались в феврале 2022 года и продолжаются в настоящее время. В данный момент подводная лодка нового поколения (как говорят о ней в самой Индии) Vagsheer, шестая и последняя субмарина, построенная по проекту P75, находится на стапелях в доке Mazagon Shipbuilders Limited в Мумбаи. Она полностью готова к началу ходовых испытаний. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник государственного оборонного предприятия MDL, добавив, что это позволит провести ходовые испытания подлодки до фактического ввода в эксплуатацию.

После спуска на воду будут проведены проверки работы главной силовой установки Vagsheer, остальных механизмов вначале в портовых условиях, затем в открытом море. Подлодку планируется сдать в эксплуатацию к марту 2024 года. После этого Vagsheer поступит на вооружение военно-морских сил Индии.

Председатель и управляющий директор MDL вице-адмирал в отставке Нараян Прасад рассказал, что в настоящее время Mazagon Dock Shipbuilders имеет портфель заказов, который включает шесть подводных лодок, эсминцы Проекта 15 Bravo и фрегаты Проекта 17 Alpha Stealth.

Мы поставили четыре подводные лодки, один эсминец. Эти программы будут продлены на следующие три-четыре года,

— сообщил Нараян Прасад.

В этом году MDL планирует спустить на воду одну подводную лодку, один эсминец Проекта 15 Bravo и один стелс-фрегат в апреле и мае. В конце года государственное оборонное предприятие собирается поставить одну подводную лодку, один эсминец P15 Bravo и один фрегат P17 Alpha.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Р-17
Компании
Mazagon Dock
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