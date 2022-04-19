В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились изображения, на которых предположительно ракетный крейсер «Москва» во время вспыхнувшего на его борту пожара.

Напомним, что о пожаре на борту флагмана Черноморского флота ВМФ РФ было заявлено на минувшей неделе. При этом официальных данных о причинах этого пожара пока не приводится. Украинская сторона утверждает, что крейсер был атакован с применением противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», но пока эта информация не подтверждается ни российской стороной, ни представителями НАТО, включая американскую разведку.

Если на фото, гуляющем в сети (снято с борта турецкого торгового судна), действительно российский крейсер «Москва», то можно оценить те повреждения, которые боевым кораблём были получены. Видна горящая надстройка, которую пытается потушить сработавшая противопожарная система. Однако интенсивности пожаротушения явно недостаточно для того, чтобы справиться с пожаром такого масштаба в короткие сроки.

По фото можно судить о том, что у корабля имеется крен на левый борт, значительные повреждения на палубе, в том числе в кормовой части. Пелена чёрного дыма не даёт возможность оценить, имеются ли у корабля повреждения, которые были бы характерны для «прилёта» противокорабельной ракеты.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что крейсер «Москва» спасти не удалось. Он, как сообщило Минобороны РФ, затонул во время буксировки в Севастополь из-за сильного волнения на море. В то же время сообщается, что экипаж корабля был спасён. О погибших и пострадавших в результате пожара пока не сообщается.