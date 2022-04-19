Президент Сербии выступил с обвинениями в адрес украинских спецслужб

Источник изображения: topwar.ru

Сербский президент выступил с обвинениями в адрес украинских спецслужб. По словам Александра Вучича, у официального Белграда есть данные о том, что украинские спецслужбы в последнее время активизировались в плане звонков с ложными сообщениями о минировании самолётов сербских авиационных перевозчиков.

Александр Вучич отметил, что такие звонки и сообщения поступают постоянно в отношении тех авиакомпаний, которые обслуживают рейсы в Российскую Федерацию.

Глава Сербии отметил, что пилотам приходится уже не реагировать на сообщения о якобы заложенных на бортах самолётов бомбах, «так как знают, что очередное сообщение будет ложным». Один из таких случаев произошёл, когда авиаборт находился в воздушном пространстве Словацкой Республики.

Александр Вучич указал на то, что такими фейковыми вбросами о минировании самолётов, летающих в Россию, занимаются спецслужбы двух стран. Одна из них – Украина, вторая – страна НАТО. О том, какая именно это страна НАТО, сербский президент говорить не стал.

Президент Сербии указал на то, что Белград, несмотря на фактическое отсутствие прибыли, не отменяет авиасообщения с Россией, так как «важно показать, что Сербия – свободная страна, которая сама принимает решения, с кем сотрудничать, куда летать».

Вучич:

Дошло до того, что теперь меня готовы объявить главным демократом, прославлять в Европе, если я поддержу антироссийские санкции. Хотя они же ещё вчера называли меня авторитарным президентом.

Сербский лидер обвинил Запад в лицемерии, добавив, что, суля Белграду большие выгоды от введения санкций против России, тот продолжает поставки оружия в Косово.