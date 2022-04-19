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Российская газета

Противолодочный корабль ТОФ защитил морской танкер от "вражеской" ракеты

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БПК "Адмирал Пантелеев"
БПК "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: militarynews.ru

Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника провел в Восточно-Китайском море экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".

По легенде, "враг" направил ракету на средний морской танкер "Ижора". БПК вовремя обнаружил опасность, прикрыл СМТ, а после уничтожил воздушный объект зенитным ракетным комплексом.

"Ракетой "противника" в ходе учения была электронная цель. Фактические стрельбы не проводились", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.


Дина Непомнящая

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Страны
Китай
Продукция
Адмирал Пантелеев
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Минoбороны РФ
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