Противолодочный корабль ТОФ защитил морской танкер от "вражеской" ракеты

Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника провел в Восточно-Китайском море экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".

По легенде, "враг" направил ракету на средний морской танкер "Ижора". БПК вовремя обнаружил опасность, прикрыл СМТ, а после уничтожил воздушный объект зенитным ракетным комплексом.

"Ракетой "противника" в ходе учения была электронная цель. Фактические стрельбы не проводились", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Дина Непомнящая