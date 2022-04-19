«Азовы» здесь тихие: почему окруженные боевики отказались сложить оружие

Киевский режим запретил остаткам гарнизона вести переговоры о сдаче в плен и зачистка очагов сопротивления продолжилась

Предложение российской стороны к оставшимся в Мариуполе украинским военным сложить оружие услышано не было. Как рассказали в воскресенье в Минобороны РФ, украинские власти запретили вести переговоры о сдаче в плен и приказали боевикам "Азова" (запрещен в РФ) на месте расстреливать желающих прекратить сопротивление. 17 апреля ракетными ударами были уничтожен завод по производству боеприпасов в районе города Бровары Киевской области и хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов у Барвенково и Доброполье. Также российские средства ПВО сбили в воздухе два самолета МиГ-29.

Наемный интернационал

В воскресенье, 17 апреля, блокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке было предложено сложить оружие и сдаться, сообщили в российском оборонном ведомстве.

— Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В итоге зачистка последних очагов сопротивления в Мариуполе продолжилась.

Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполя, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети. В результате самоотверженных действий российской группы специального назначения мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место, — отметил Игорь Конашенков.

В Минобороны заявили, что только на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников. Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады.

— Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6 тысяч 824 иностранных наемников из 63 государств. Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек, — рассказал Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ численность наёмников неуклонно снижается. В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 из них. Ещё 912 человек отказались участвовать в боях и сбежали из Украины. На 17 апреля в строю осталось 4877 человек.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».

Разрушенная проходная Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

– В его словах нет логики, – заявил «Известиям» экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе. – Ну хорошо, ну уничтожат наши украинских военных – так и некому будет сопротивляться, и не нужны будут переговоры. Какая-то бессмыслица уже. Он сказал набор по существу бессмысленных слов. Такое впечатление, что переговоры нужны нам, а им не нужны. Они нам угрожают, что не будут проводить переговоры, если мы уничтожим их военную группировку.

По словам дипломата, адресат подобных заявлений – власти западных стран.

– Зеленский все это говорит не нам, – сказал Орджоникидзе. – Он это говорит Западу, пытаясь показать, какие мы жестокие, что мы не хотим мира и так далее. То мы якобы применили какое-то отравляющее вещество, то не хотим переговоры вести. Все это попытки дискредитации России и ее вооруженных сил. Совсем неумелые. Его американские и английские кураторы толком так ничему его и не научили.

Ракетами и огнем

В минувшие дни вооруженные силы РФ продолжили удары по военным объектам Украины. 17 апреля крылатыми ракетами воздушного базирования был уничтожен завод по производству боеприпасов в районе города Бровары Киевской области и хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов у Барвенково и Доброполье.

За сутки оперативно-тактическая авиация уничтожила 112 военных объектов. В их числе три локатора подсвета и наведения зенитной системы С-300, а также одна пусковая ЗРК «Оса-АКМ» под Северодонецком. Поражены также девять складов ракетно-артиллерийского вооружения.

В ночь на 17 апреля вертолёты Армейской авиации поразили четыре скопления украинских войск и колонну на марше, уничтожив более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей.

В Харьковской области в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы российская ПВО сбила в воздухе два украинских истребителя МиГ-29. Заявлено также уничтожение одиннадцати беспилотников ВСУ.

Гильзы от крупнокалиберного пулемета на территории воинской части ВСУ в Мариуполе. Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 136 самолетов и 471 беспилотный летательный аппарат, заявили в Минобороны.

Также в списке уничтоженных целей 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники.

17 апреля в Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность. Автоколонна с боеприпасами, где ехал старший сержант Евгений Комаров, попала под мощный артиллерийский и минометный обстрел. Сержант получил множественные осколочные ранения от разорвавшейся неподалеку мины, но не покинул грузовик и вывел его из-под обстрела.

- В результате проявленной смелости, решительности и профессионализму Евгения Комарова подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступление, - отметили в Минобороны.

Военнослужащий Народной милиции ДНР на территории завода "Азовмаш" в Мариуполе. Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Во время боев за освобождение одного из населённых пунктов танковая рота старшего лейтенанта Вадима Гаврикова прорвала оборону противника. При это танкисты сожгли четыре танка и уничтожили 20 боевиков, заявили в Минобороны. Продвигаясь вглубь обороны, рота старшего лейтенанта поразила меткими выстрелами две долговременные огневые точки и несколько расчетов противотанковых комплексов «Джавелин», отметили в ведомстве.

Окруженные российским войсками, украинские формирования предприняли отчаянную попытку пробиться к своим. Танкисты старшего лейтенанта Гаврикова остановили прорыв, уничтожив три боевые машины пехоты и до 20 боевиков, рассказали в Минобороны.

- Мужественные и героические действия Вадима Гаврикова в сочетании с высокой подготовленностью его подчиненных создали условия для освобождения населенного пункта, - заявили в военном ведомстве.

Сводный расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием сержанта Николая Михайлова во время ночной передислокации обнаружил тщательно подготовленные позиции украинских формирований. Боевики были вооружены ПТУРами, гранатометами и стрелковым оружием. Мгновенно оценив ситуацию, сержант развернул гаубицу и открыл огонь прямой наводкой. Метким выстрелом был тут же подорван боекомплект боевиков, взрыв которого уничтожил две огневые точки ПТУР и более 20 националистов, сообщили в военном ведомстве. Благодаря смелым и отважным действиям Николая Михайлова противнику был нанесен значительный урон, заявили Минобороны.

Антон Лавров