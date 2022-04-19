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Российская газета

Минобороны РФ опубликовало кадры работы комплексов радиоэлектронной борьбы

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Минобороны России впервые опубликовало кадры работы комплексов радиоэлектронной борьбы в ходе специальной военной операции.

Быть может, это не столь впечатляющее зрелище, как пуски ракет или нанесение авиаударов. Однако военные знают, какую сложную и ответственную миссию выполняют в боевой обстановке специалисты РЭБ. Их главная задача - прикрывать группировки российских войск от ракет и авиации противника. С этой задачей расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы справляются успешно.

На видео запечатлены несколько специальных машин с развернутой аппаратурой поиска, опознавания и подавления вражеских воздушных целей. С помощью локаторов наши военные "вычисляют" подобные объекты в небе. Затем идет определение их координат и выдается команда на подавление противника. Именно так сейчас работают в зоне боевых действий расчеты комплексов "Красуха-4С", "Мурманск", "Москва". С их помощью не только обнаруживают, идентифицируют, но и выводят из строя бортовые радиолокационные станции украинских самолетов и беспилотников.

"Комплекс зарекомендовал себя очень хорошо. Работает безотказно в любых погодных условиях. Основная задача - прикрытие группировки войск от радиолокационной разведки и прицельных ударов авиации противника. В ходе операции было обнаружено 12 комплексов "Байрактар". Мы произвели их подавление, и беспилотники не смогли произвести прицельный удар по нашим войскам", - сказал о "Красухе" командир роты по имени Артем.

Подразделения РЭС оснащены соответственно решаемым задачам. К примеру, упомянутый выше комплекс "Красуха-4С" может не только ослепить и глушить бортовые станции авиации противника, но и подавить его радиоканалы управления беспилотниками. Для этого конструкторы снабдили станцию аппаратурой, которая самостоятельно обнаруживает в воздухе источник радиосигнала, анализирует его и при необходимости ставит помеху на нужной частоте. При этом ни скорость, ни высота цели на боевую эффективность "Красухи" не влияют.

Радиус действия станции, по некоторым данным, превышает 300 километров. Время ее развертывания - 20 минут. Этот комплекс РЭБ в состоянии ослепить и оглушить самолеты дальнего радиолокационного наблюдения типа АВАКС и даже космические спутники, используемые для наведения ракет на цели. При встрече с "Красухой" системы АВАКС перестают распознавать, где свои объекты, где чужие, какими самолетами и ракетами надо управлять. Более того, при острой необходимости комплекс направленным с земли высокочастотным лучом в принципе может выжечь все электронные системы вражеского самолета, ракеты или находящегося на низкой орбите спутника. Правда, такой режим является, скорее чрезвычайным, чем рабочим.

Конструкторы заложили в "Красуху" еще одно уникальное свойство - комплекс может создавать видимость целей, которые не поддаются идентификации. Электронный мозг ударных систем не понимает, кто перед ним - свой или враг, а потому не выдает команду на уничтожение или, наоборот, запускает высокоточное оружие в пустоту. Эксперты утверждают, что в таких условиях реальна атака на собственные объекты, которые в искаженном эфире выглядят враждебными.

Известно, что станция "Красуха-4" обеспечивает безопасность нашей авиабазы Хмеймим в Сирии. Была информация, что этот комплекс стал причиной того, что большая часть американских ракет "Томагавк", выпущенных по сирийскому военному аэродрому Шайрат, не достигла цели.

Радиус действия комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-4С", по некоторым данным, превышает 300 километров. Время развертывания - 20 минут

Возможности комплекса РЭБ "Москва", может быть, не столь впечатляющие, но и это очень серьезная техника. Такие станции предназначены для сканирования воздушного пространства и передачи данных об оснащенной радиоэлементами технике противника своим средствам РЭБ, ПВО и ВКС. То есть, "Москва" как бы совмещает в себе функции командного пункта и органа разведки. К тому же данный комплекс работает в режиме пассивной радиолокации и остается невидимым для вражеских радаров.

Что же касается автоматизированного комплекса радиоэлектронного подавления "Мурманск", то он предназначен для создания помех коротковолновым линиям радиосвязи в оперативных звеньях управления противника. С помощью этой аппаратуры можно вести радиоразведку, перехватывать и подавлять вражеские сигналы. Важная особенность "Мурманска" состоит в том, что он действует по всему коротковолновому диапазону и, в частности, позволяет на дальности до 5 тысяч километров "глушить" радиосвязь на частотах, используемых самолетами-разведчиками.


Юрий Гаврилов

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