Антироссийская политика НАТО приведет Европу к хаосу

Соединенные Штат используют украинский кризис для расширения НАТО, чтобы еще глубже погрузить Европу в хаос

Соединенные Штаты во главе Североатлантического альянса проводят агрессивную антироссийскую политику в Европе, которая не способствует деэскалации конфликта. Об этом пишет Global Times. Америка под видом украинского кризиса пытается расширить НАТО.

Организация НАТО была создана в 1949 году, то есть спустя всего четыре года после окончания Второй мировой войны, чтобы обеспечить возглавляемый Соединенными Штатами альянс военной инфраструктурой для ведения холодной войны. Существование НАТО позволило разместить в Европе американскую военную технику и войска, готовые к быстрому развертыванию против Советского Союза и новообразованных народных республик в Восточной и Центральной Европе.

Формально цель существования НАТО заключалась в том, чтобы защищать членов альянса от агрессии и экспансии Советского Союза. Однако, когда в 1991 году Советский Союз рухнул и Организация Варшавского договора распалась, никаких серьезных дискуссий по вопросу о роспуске НАТО так и не началось. Напротив, этот альянс стал вести себя еще агрессивнее.

Никто не может всерьез утверждать, что по своей природе НАТО является оборонным альянсом. На самом деле он представляет собой агрессивный ядерный альянс, главная цель которого – укреплять гегемонию Соединенных Штатов.

За те несколько десятилетий, которые прошли с момента распада Советского Союза, НАТО расширил свои ряды с 16 стран-членов до 30, тем самым нарушив все свои обещания, данные советскому, а затем и российскому руководству в начале 1990-х годов, – обещания, что границы НАТО не расширятся "ни на дюйм" к востоку от Германии. На самом деле альянс НАТО приблизился практически к границам России.

Этот процесс расширения НАТО является основополагающей причиной текущего кризиса в Европе. В 2014 году Соединенные Штаты поддержали госпереворот на Украине, в результате которого к власти в стране пришло прозападное правительство. Это правительство с самого начала открыто заявляло о намерении вступить в НАТО.

Между тем правительство России ясно дало понять, что вступление Украины в НАТО будет представлять собой пересечение красной линии и угрозу для национальной безопасности России, поскольку эти две страны имеют общую границу протяженностью в 2 тысячи километров.

Россия неоднократно призывала к началу диалога с Украиной, Соединенными Штатами и НАТО, чтобы решить вопросы, взывающие у нее вполне обоснованную тревогу, однако все эти призывы были проигнорированы. Тем временем альянс НАТО проводил с украинской армией совместные военные учения.

Именно это и побудило Россию начать военную операцию на территории Украины. Президент ЮАР Сирил Рамапоса (Cyril Ramaphosa) открыто заявил, что текущего конфликта "можно было бы избежать, если бы НАТО прислушался к предостережениям, много лет звучавшим среди его собственных лидеров и чиновников, – предостережениям, что его расширение на восток приведет не к ослаблению, а к усилению нестабильности в регионе".

Китай неоднократно призывал все стороны украинского кризиса признать принцип неделимости безопасности. Вступление Украины в НАТО станет угрозой для безопасности России, поэтому необходимо отказаться от вступления Украины в этот военный альянс и убедить ее согласиться на нейтральный статус. Как сказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), нейтралитет Украины поможет разделить НАТО и Россию, что станет "благом для всех сторон и для всего мира".

В дальнейшем народы мира, вероятно, в какой-то момент зададутся вопросом о том, возможен ли стабильный мир, пока существует НАТО. Как недавно отметил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь (Wang Wenbin), "у НАТО нет никаких иных целей, кроме войны; этот альянс никогда не вносил вклад в глобальный мир и безопасность – и никогда не внесет".

Основной причиной кризиса на Украине стала агрессия и экспансия НАТО. Чтобы достичь устойчивого мира, необходимо взять эту агрессию и экспансию под контроль. Однако Соединенные Штаты используют эту войну в качестве искусной рекламы НАТО, продвигая такую версию коллективной безопасности, в основе которой лежит противостояние России. Швеция и Финляндия долгое время прекрасно жили в своем нейтральном статусе, но теперь они столкнулись с давлением, которое вынуждает их отказаться от нейтралитета в пользу членства в НАТО. Такая политика лишь усилит коллективную небезопасность и еще глубже погрузит европейский континент в хаос.

Коллективная безопасности стала глобальным лозунгом после окончания Второй мировой войны и разгрома немецкого фашизма и японского милитаризма. Однако система коллективной безопасности не может работать на основании разделения и эксклюзивных блоков, когда безопасность одной страны подрывает безопасность другой. Именно по этой причине Советский Союз предложил принять его в НАТО в 1954 году, то есть за год до создания Организации Варшавского договора. Европа нуждается в таком механизме обеспечения коллективной безопасности, который включает в себя весь континент, который прочно основан на нормах международного права, а также учитывает все легитимные тревоги касательно безопасности и национальные права всех участников.

Минимальным условием для восстановления мира в Европе являются гарантии того, что НАТО больше не будет расширяться. В более долгосрочной перспективе такие военные блоки, как НАТО и AUKUS (трехсторонний оборонный альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов), должны быть распущены, чтобы человечество наконец смогло воплотить в реальность свою давнюю мечту о мире во всем мире.

Карлос Мартинес – британский журналист и независимый политический комментатор.