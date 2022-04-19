ВСУ вернули в строй бронерухлядь конца 50-х годов

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В составе украинских вооруженных формирований по-прежнему достаточно часто встречаются старые советские бронемашины. Речь идет о БТР-60, принятых на вооружение 63 года тому назад.

"РГ: русское оружие" отмечает, что дислоцирующийся в Одессе 137-й батальон морской пехоты эксплуатирует БТР-60ПБ. В других частях ВСУ имеются машины управления огнем артиллерии "Клен-1", различные передвижные радиостанции.

В Запорожской области недавно бойцами народной милиции ДНР был захвачен не совсем обычно выглядящий "шестидесятый". Его разукрасили пестрым камуфляжем, изрисовали эмблемами, навешали ящики.

Новые владельцы БТР-60 не пожелали брать себе на вооружение этого "мастодонта", а просто демонтировали с него колеса для более новых образцов техники.

БТР-60 сейчас также стали встречаться в формированиях территориальной обороны, кстати, записавшихся туда боевиков снабжают пулеметами Максима, Дегтярева и другим не самым новым оружием советского и зарубежных образцов.