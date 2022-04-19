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Рогозин предрек Европе большие проблемы из-за санкций против «Роскосмоса»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ предрек европейским странам, вводящие санкции против госкорпорации, большое количество проблем для них же самих. По его словам, из-за своих собственных ограничений Европа пострадает гораздо больше, чем Россия.

«Уверен, что в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях», — заявил он.

Кроме того, Рогозин назвал ограничения против «Роскосмоса» «пушкой, стреляющей в две стороны». Он считает, что в таком случае в инициировавшую санкции Европу попадет больше снарядов, нежели в российскую госкорпорацию.

Ранее Рогозин раскрыл масштабы производства ракет семейства «Ангара» в омском производственном объединении (ПО) «Полет». Он отметил, что на сегодняшний день Россия имеет возможность производить не менее четырех тяжелых ракет «Ангара» и не менее двух легких.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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