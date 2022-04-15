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РИА Новости

Крейсер "Москва" затонул при буксировке во время шторма

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Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва", получивший повреждения из-за детонации боезапаса, затонул во время буксировки, сообщили в Минобороны.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — заявили в военном ведомстве.

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.

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Страны
Россия
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