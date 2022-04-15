Крейсер "Москва" затонул при буксировке во время шторма

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва", получивший повреждения из-за детонации боезапаса, затонул во время буксировки, сообщили в Минобороны.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — заявили в военном ведомстве.

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.