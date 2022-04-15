Реваншистские планы Польши о возврате «Восточных кресов»

«Генеральной репетицией противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом» назвала британская газета «The Guardian» прошедшие недавно на литовской военной базе Пабраде, примерно в 30 км от границы с Беларусью, военные учения НАТО «Восходящий грифон». Следует отметить, что эти маневры сопровождались громкими заявлениями прибалтийских и польских политических функционеров с требованиями к руководству НАТО об увеличении контингента альянса на своей территории.

«До ноября прошлого года российская армия находилась довольно далеко от границ НАТО. Сейчас военные действия совсем рядом. К тому же Литва находится между территорией Беларуси и территорией Калининграда. Что ставит нас в стратегическую ситуацию, которая, скажем так, выглядит интересной», – утверждает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Тот факт, что после начала российской спецоперации на Украине Североатлантический альянс активно стал наращивать свое присутствие в регионе и перебросил многонациональные батальоны в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию, а в самой Литве контингент иностранных солдат довел до 4 тыс. военнослужащих, литовского министра не устраивает. По его мнению, «учредительный акт» –политическое соглашение, подписанное НАТО и Россией в 1997 году, в соответствии с которым существуют ограничения на количество войск западных союзников для размещения в странах Балтии, и на то, насколько близко они могут быть размещены к границе, больше не является жизнеспособным договором.

«Мы считаем его недействительным после того, что сделала Россия, — утверждает Ландсбергис. – Новая реальность, которую мы должны принять, заключается в том, что договоров, которые создавали прежнюю среду безопасности с Россией, больше нет. Мы должны посмотреть на это новыми глазами. Должно быть постоянное военное присутствие со всем необходимым для защиты неба, защиты морей и защиты земли прибалтийских государств».

С этой точкой зрения согласна и премьер-министр Эстонии Кая Каласс, которая предложила увеличить количество натовских солдат до 25 000 на каждую из прибалтийских стран. Президент Латвии Эгилс Левитс также призывает на свою территорию постоянную базу НАТО и считает необходимым постоянное присутствие в Восточной Европе военных из США. «Это было бы чётким сигналом Москве, что НАТО готова защищать своих членов», — заявил он в интервью телекомпании CNN. С традиционно нескромными предложениями выступил и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский.

«Польша приветствовала бы, если бы американцы увеличили в будущем свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. военнослужащих до 150 тыс. из-за растущего агрессивного поведения России. Из них 75 тыс. солдат должны быть на постоянной основе размещены на восточном фланге [НАТО], то есть на границах с Россией, 50 тыс. солдат должны быть дислоцированы только в Прибалтике и Польше», — сказал Качиньский.

Коротко ситуацию можно охарактеризовать словами великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

Смешно, потому что к воплям и стонам прибалтов и поляков об «угрозе с Востока» в Европе, США и НАТО уже давно привыкли. Завуалированные подобным образом просьбы выделить деньги никаких эмоций, кроме как раздражение не вызывают, так как все понимают, что никому это «Балтийское трио» и «гиена Европы» не нужны, и никто на них нападать не собирается.

А грустно от осознания того, что поступательное продвижение спецоперации вооруженных сил России на Украине к своему логическому завершению и достижению поставленных целей коллективный Запад уже старается использовать в своих интересах.

Закармливая украинский режим общениями, отправляя ему тонны боеприпасов, десятки единиц тяжелого вооружения и вербуя для него банды наемников, «западные партнеры» всеми силами затягивают военный конфликт и делают все для того, чтобы Россия «увязла» в нем на годы.

Одновременно со своей «миротворческой» деятельностью на Украине, откликаясь на «многочисленные просьбы» младших членов альянса из Прибалтики и Польши, НАТО взялось активно укреплять свой «восточный фланг».

Согласно заявлению, принятому по итогам экстренного саммита НАТО в конце марта, были задействованы планы обороны организации, развернуты элементы сил реагирования альянса и размещены 40 тыс. военнослужащих на его восточном фланге.

Чуть ранее, в начале февраля, по указанию президента США Джо Байдена, Пентагон отправил в Польшу около 8 тыс. десантников 82-й воздушно-десантной дивизии США – в дополнение к уже присутствующим там 4,5 тыс. американским военным. Позже в Жешуве были развернуты две батареи ЗРК «Patriot» – для защиты мест дислокации в Польше американских войск.

Кроме того, следует напомнить, что вблизи границ с Республикой Беларусь на территории Литвы и Польши, стоят развернутыми группировки войск еще со времен «миграционного кризиса». О возможных целях, для достижения которых создавались эти группировки, «Военно-политическое обозрение» уже рассказывало в своих материалах («Новый поход на Восток, или как Польша планирует присоединить земли западной Беларуси» от 20.12.21, «Если Боррель отчитался, а Науседа отменяет чрезвычайное положение, то почему Войско Польское стоит у белорусской границы?» от 06.01.22).

Примечательно, что с тех пор оперативное построение польских группировок войск практически не претерпело изменений: 16-я мд – осталась на Гродненском и Калининградском направлениях, 12-я мд – на Волковысском, 11-я бркд – на Брестском. Единственное отличие – перенацеливание 18-й мд Войска Польского на Украину. Сейчас соединения этой дивизии активно тренируются с американскими десантниками из 82-й воздушно-десантной и 101-й десантно-штурмовой дивизий на Львовском направлении (полигон Новая Демба).

Оперативное построение польских группировок войск. Источник: www.belvpo.com

Кроме того, проводится доукомплектование польских соединений, дислоцированных у восточных границ страны, до штатов военного времени. Первой пополнение начала получать опять же 18-я механизированная дивизия – самая мощная в Войске Польском, общая численность которой вот-вот будет доведена почти до 20 тысяч солдат и офицеров.

Кстати, об этом, как всегда подробно и со знанием вопроса, на страницах информационного ресурса «Свободная Пресса» рассказал военный аналитик Сергей Ищенко («Бросок на Брест и Гомель: Варшава может заставить нас и Минск открыть Второй Белорусский фронт» от 25.04.22). В целом мы согласны с выводами аналитика. Вместе с этим, полагаем, что аппетиты польской «шляхты» гораздо серьезнее и одной Беларусью они не ограничатся. По сути, получается, что Польша, планирует свои дивизии направить на возврат всех Восточных Кресов – и территории Западной Беларуси, и территории Украины, которые они «потеряли» еще в 1939 году.

Следует отметить, что момент для реализации своих амбиций Варшавой выбран удачно. Не секрет, что вследствие спецоперации, проводимой российской армией на территории Украины, часть боевых подразделений вооруженных сил Беларуси находится на юге страны – для усиления охраны государственной границы Республики Беларусь. Основная задача – не допустить прорыва незаконных вооруженных формирований на белорусскую территорию со стороны Украины, а также не допустить наплыва вооружения и боеприпасов. В это же время, российские воинские формирования, остававшиеся на территории Беларуси после совместных учений «Союзная решимость-2022», убыли в пункты назначения.

Печальный опыт начала Великой Отечественной войны свидетельствует о том, что фланговые удары с запада в направлении Гродно и Бреста обеспечивают кратчайшее время выхода к Минску, а удары в направлении Ровно, Тернополя, Ивано-Франковска и дальше – на рубеж по границе времен 1939 года.

Подобный расклад действительно выглядит очень соблазнительным для польских политиков и военачальников. При этом очевидно, что мыслями и действиями поляков управляет умелая рука, привыкшая из всего извлекать персональную выгоду. На последнем саммите НАТО в Брюсселе польские предложения о проведении на Украине «миротворческой операции» альянса не нашли поддержки у большинства членов организации, и в первую очередь США. Но, по всей видимости, никто и не охладил горячие польские головы, иначе не было бы этих приготовлений вблизи восточной границы Польши. Ведь это очень выгодно – чужими (т.е. польскими) руками увеличить как количество участников вооруженного конфликта, так и его масштаб, растянув уже общий белорусско-российский фронт еще на 400 километров. Тем самым гарантированно связав руки России на долгое время. А главное – НАТО здесь не при чем. Исключительно польская инициатива.

Поэтому, чтобы не загрязнять территорию Беларуси и Украины радиоактивным пеплом, который воздушные массы будут носить из Польши после применения российского тактического ядерного оружия, о котором упоминал в своих материалах уважаемый Сергей Ищенко, представляется целесообразным при первой же возможности вернуть в Беларусь часть российских подразделений (батальонных тактических групп). Потому что крепкий кулак перед носом противника – это более весомый аргумент, чем пятерня, почесывающая затылок. Так повышается вероятность того, что «генеральные репетиции» останутся просто громкими фразами на страницах британских газет и в воспаленном мозгу британских безграмотных министров, а не станут реальностью.

Николай Астровский