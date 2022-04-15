В суды поступило более 600 административных дел по дискредитации армии.

С момента введения ответственности за дискредитацию армии в суды поступило более 600 материалов по ст. 20.3.3 КоАП. Больше всего таких дел в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Крыму, следует из данных ГАС «Правосудие» *

За период чуть более месяца, прошедший с момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП, следует из статистики ГАС "Правосудие" за период с 4 марта по 11 апреля, которую проанализировал РБК. Из них как минимум по 334 делам суды вынесли постановление о назначении административного наказания, по трем прекратили производство, еще 176 дел - пока не рассмотрены. При этом 80 дел о дискредитации, решения по которым были приняты, уже были обжалованы.

Ст. 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов штраф меньше - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Регионом - лидером по числу дел о дискредитации вооруженных сил стала Калининградская область: согласно ГАС "Правосудие", в суды области с 4 марта поступило 77 административных дела. В пресс-службе Калининградского областного суда сообщили РБК, что на утро 11 апреля материалов по ст. 20.3.3 было 64, большая часть из которых (53 дела) уже была рассмотрена с вынесением решений о привлечении лиц к административной ответственности. Расхождение в статистике может объясняться интенсивностью поступления дел: материалы могли поступать и в течение дня, отметили там.

Вторым по количеству дел стал Санкт-Петербург. На 11 апреля в городских судах было 55 административных дел, из них 33 рассмотренных. Чуть меньше - 37 дел по ст. 20.3.3 КоАП - поступило в суды Крыма. В десятку субъектов - лидеров по числу поступивших дел по дискредитации также вошли Амурская область (27 дел), Пермский край (26 дел), Ярославская (21 дело) и Костромская (19) области.

Судами Ярославской области за период с 4 марта по 11 апреля рассмотрено 16 дел по ст. 20.3.3 КоАП, сообщили РБК в пресс-службе областного суда, не уточнив общее количество поступивших дел. Там отметили, что все проходившие по данным делам признаны виновными, каждому из них назначен штраф 30 тысяч рублей. "Двое из указанных лиц также подвергнуты административному наказанию в виде ареста сроком на 10 суток, один - за совершение мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), второй - за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП)", - добавили в пресс-службе суда.

В пресс-службе Амурского областного суда сообщили РБК, что с 4 марта по 14 апреля (на три дня больше рассматриваемого РБК периода) в адрес судов Амурской области поступило 55 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.3.3 КоАП.

Согласно данным ГАС "Правосудие", с момента введения ответственности за дискредитацию в судах нескольких регионов не рассматривалось ни одного дела по этой статье. В частности, это Чеченская Республика, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Республика Тыва.

В статистике не учитывается Москва, информации о числе поступивших дел нет и на сайте судов Москвы. РБК направил запрос в пресс-службу Мосгорсуда.

Административные дела по ст. 20.3.3 КоАП поступали в суды в среднем по 115 материалов в неделю. Более всего дел на данный момент было в период с 14 по 20 марта - тогда их насчитывалось 143.

Для совсем недавно введенной нормы такое число дел - это много, сказал РБК руководитель административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы "Надмитов, Иванов и партнеры" Булат Тугутов.

В то же время в общем объеме административных правонарушений доля дел о дискредитации выглядит незначительно - за первую половину 2021 года (последние данные судебного департамента) суды рассмотрели более 4,5 млн дел, отметил адвокат Александр Передрук.

По словам Передрука, норма не содержит четкой формулировки дискредитации вооруженных сил, что делает применение непредсказуемым. Так, например, 4 апреля московская полиция составила протокол на пикетчика, который держал в руках плакат с цитатой Льва Толстого, в марте жителя Новосибирска оштрафовали за несогласованную акцию протеста с плакатом, на котором была цитата из трилогии "Дела и речи" Виктора Гюго.

Суды стремительно рассматривают материалы по этой статье, можно говорить о конвейерном характере судебных процессов, считает старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев.

"Оценка высказывания требует привлечения лица, обладающего специальными знаниями, - эксперта-лингвиста. Суды же удовлетворяются личной оценкой текста или публикацией от сотрудника, оформлявшего протокол", - сказал Селезнев РБК.

По словам Селезнева, чаще всего к статье о дискредитации привлекают за антивоенные плакаты - свыше 140 дел, за публикации в социальных сетях - более 100, а также за надписи на одежде, раздачу листовок.

С 4 марта за дискредитацию вооруженных сил был оштрафован ряд политиков. Три протокола по ст. 20.3.3 КоАП составили в Екатеринбурге на Евгения Ройзмана. В начале апреля Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. руб. глав двух районов столицы - Елену Русакову (Гагаринский) и Гордея Нефедова (Ломоносовский).

За фейки о вооруженных силах предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 207.3 УК). Уголовные дела были возбуждены в отношении блогера Вероники Белоцерковской, журналиста Александра Невзорова, а также украинского телеведущего Дмитрия Гордона. В действиях Гордона СК увидел нарушение еще двух статей УК - о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности (ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282 УК).

Два уголовных дела за фейки об армии было возбуждено в Томской области: одно в отношении жительницы ЗАТО Северск, второе - в отношении жителя Томска, который опубликовал пост, содержащий "заведомо ложную информацию, которую якобы получал от очевидцев с мест происходящих событий об участии российских войск на территории Украины".

В конце марта Пресненский суд Москвы арестовал первого фигуранта уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах страны. Им стал техник запасного пункта управления столичного главка МВД Сергей Клоков. 11 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу уроженца Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике.

Автор: Елизавета Ламова