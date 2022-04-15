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РИА Новости

Рогозин на Восточном обсудил с Путиным тему боевых ракетных комплексов

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Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что во время визита президента России Владимира Путина на космодром "Восточный" они обсудили работу госкорпорации по созданию боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет, об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Разговор касался прежде всего тех работ, опытно-конструкторских работ, которые ведет сегодня "Роскосмос"… по созданию самых современных, не имеющих, как у нас говорят журналисты, аналогов в мире, это правда, боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет", - сказал он.

Рогозин подчеркнул, что он не вправе раскрывать какие-либо детали разговора.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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