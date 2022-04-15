Комплекс "Штурм-С" способен поражать любые типы бронетехники

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и переносных противотанковых ракетных комплексов "Фагот" в ходе военной спецоперации на Украине.

Особенно впечатляют показанные в телесюжете возможности самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С".

Ракетная самоходка и несколько танков прикрывали наведение переправы в районе населенного пункта Грушеваха. Помешать работам попыталась боевая группа ВСУ. Она состояла из одного танка, трех БМП и грузовика с пехотой. Вражескую группу заметили на удалении двух километров от переправы. Особенности рельефа местности не позволяли танкам вести эффективный огонь. За дело взялся экипаж ПТРК "Штурм-С".

Первой же ракетой был уничтожен танк противника. Кумулятивная струя попала в боеукладку, которая сдетонировала, в результате чего танк буквально разорвало в клочья. Затем были уничтожены две БМП и грузовик. Уцелевшая боевая машина пехоты и несколько солдат, успевших спрыгнуть с грузовика, спаслись бегством.

"Штурм-С" признан одним из лучших комплексов управляемого ракетного оружия. Его разработали в 1970-е годы в Коломенском КБ машиностроения под руководством легендарного конструктора Сергея Павловича Непобедимого. Были созданы варианты для сухопутных войск, вертолетов и боевых кораблей. За прошедшее время комплекс неоднократно модернизировался. Сейчас он оснащается единой сверхзвуковой ракетой "Атака", имеющей различные боевые части. Они позволяют применять комплекс против бронетехники, укрепленных пунктов, рассредоточенной пехоты и вертолетов на высоте до 3000 метров.

Для управления стрельбой разработаны специальные программы, которые позволяют ракете на первоначальном этапе лететь как по линии визирования, так и по траектории выше линии визирования. При подлете к танку на расстояние 500 метров ракета опускается до уровня силуэта цели и гарантированно ее поражает.

Сухопутный вариант размещается на базе плавающего легкого гусеничного тягача МТ-ЛБ. При массе в 12,3 тонны "Штурм-С" может развивать на шоссе скорость до 70 км/час.

Сверхзвуковая ракета "Атака" комплекса "Штурм-С" поражает любые типы бронетехники и даже вертолеты на высоте до 3000 метров

Высокая тяговооруженность МТ-ЛБ, наличие гусеничного движителя и низкое удельное давление на грунт позволяют эффективно использовать комплекс в различных природно-климатических условиях и бездорожья. Компоновка пусковой установки и другой аппаратуры дает возможность экипажу боевой машины вести стрельбу с открыто расположенной позиции, инженерно-оборудованного укрытия, а также с водной поверхности при движении МТ-ЛБ вплавь.

В носовом отсеке корпуса находятся рабочие места двух членов экипажа - водителя и командира-оператора. В кормовом отделении - подъемная пусковая установка и механическая укладка двенадцати транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Подготовка к пуску осуществляется автоматически с учетом команд оператора. Причем перезарядка происходит быстрее, чем ракета достигает цели. Боевая скорострельность 3-4 выстрела в минуту.

К основным достоинствам комплекса "Штурм-С" эксперты относят целый ряд его важнейших характеристик. Это, к примеру, сверхзвуковая скорость полета ракеты, высокая скорострельность и очень высокая точность наведения. А также возможность поражать самые различные наземные, надводные и воздушные цели. Максимальная дальность стрельбы - 6000 метров. Наведение ракет "Атака" может осуществляться по радиокомандам и лазерному лучу.

Другой, показанный минобороны противотанковый ракетный комплекс, - это переносной "Фагот". Разрабатывать его начали еще в 1963 году в Туле, в КБ приборостроения. Работы шли тяжело. Но в итоге получился один из самых удачных и мощных носимых ракетных комплексов. Он неоднократно модернизировался, сохранив боеспособность до нынешнего времени. Наведение ракеты осуществляется на дальность до 2,5 км. Комплекс предназначен для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей.

Сергей Птичкин