«Ростех» локализует 500-сильный двигатель для КамАЗа и других российских производителей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация локализует новый шестицилидровый двигатель мощностью от 400 до 500 л.с. Он добавил, что такие двигатели будут востребованы не только на КамАЗе, но и у других российских производителей транспортных средств. Сергей Чемезов напомнил, что к 2023 году КамАЗ намерен выпускать полностью локализованные автомобили поколения K5.

В данный момент из-за санкций и остановки поставок импортных компонентов основную массу производства КамАЗа составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, но он сдерживается небольшим складским запасом комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

По словам гендиректора КамАЗа Сергей Когогина, предприятие планирует с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнёров. Начальный объём выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

Также руководство компании предпринимает ряд мер по организации поставок комплектующих для линейки К4, чтобы сборка этих востребованных на рынке автомобилей на конвейере КамАЗа была продолжена до конца текущего года.