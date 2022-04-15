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ТАСС

Боевые расчеты комплекса С-300 уничтожили низколетящие цели в Таджикистане

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Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС
Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

Также во время тренировки подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Российские боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-300 уничтожили низколетящие цели условного противника на тренировке по противовоздушной обороне в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"По замыслу тренировки расчеты обнаружили низколетящие цели условного противника, роль которых выполняли транспортно-десантные вертолеты Ми-8. Зенитчики в сложной помеховой обстановке обнаружили, распознали и условно уничтожили низколетящие цели на расстоянии около 200 км электронными пусками", - говорится в сообщении.

Также во время тренировки были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции.

Дивизионный комплекс зенитных ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Ми-8
С-300
С-300П
Компании
Минoбороны РФ
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