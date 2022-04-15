Канберра выбирает орбиту

На космические амбиции австралийских военных может не хватить энергии

Австралия создала собственное военно-космическое командование (Defence Space Command). Об этом в ходе пресс-конференции в Канберре 22 марта заявил австралийский министр обороны Питер Даттон. По его словам, командование возглавит вице-маршал военно-воздушных сил Австралии Кэт Робертс. «Цель Австралии состоит в том, чтобы внести вклад в новый военно-космический потенциал для противодействия угрозам», – подчеркнул глава военного ведомства.

ГРОЗНЫЙ КИТАЙ, АГРЕССИВНАЯ РОССИЯ

Попутно Питер Даттон раскритиковал «страны, которые рассматривают космос как территорию для их захвата, а не для совместного использования». По его словам, некоторые страны, в том числе Россия и Китай, развивают космический потенциал, представляющий угрозу.

«Для любой страны потеря доступа к космосу приведет к значительным гражданским и военным последствиям», – подчеркнул министр.

При этом о Соединенных Штатах и их стремлении подвести космическое пространство под действие 5-й статьи НАТО не было сказано ни слова. И это неудивительно, если учесть тесное военное сотрудничество Австралии с США и ее недавнее вступление в антикитайский эквивалент НАТО – военный союз Австралии, Великобритании и США (AUKUS).

Глава австралийского Министерства обороны заявил, что космос – это пространство, которое должно быть использовано для сдерживания агрессии, а не в качестве сферы для конфликта.

Как сообщил в интервью телеканалу Би-би-си все тот же Питер Даттон, военно-космическое командование на первых этапах будет «скромным по масштабам». Тем не менее Австралии в конечном счете потребуются полноценные космические силы.

Новое командование будет работать в тесной связи с Австралийским космическим агентством, базирующимся в Аделаиде (Южная Австралия). По сути, обе организации сделаны с оглядкой на Космические силы США, сформированные в 2019 году. Но австралийские масштабы, конечно, скромнее.

В состав нового командования войдут представители австралийских военно-воздушных сил, военно-морских сил и сухопутных войск, а также частные подрядчики. К слову, Австралия и ранее объявляла о планах по созданию нового командования, которое на первом этапе будет находиться в подчинении ВВС.

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВАЛ ЗЕЛЕНОГО КОНТИНЕНТА

По данным британской газеты Guardian, в прошлом году стоимость австралийского военно-космического проекта оценивалась в 7 млрд долл., которые будут выделяться на нужды нового ведомства в течение 10 лет.

С учетом того что Австралия поддержала антироссийские санкции, можно полагать, что расходы на оснащение командования, как и другие военные расходы страны, значительно увеличатся.

Одна из статей расходов касается энергообеспечения. И здесь эмбарго на поставку российских нефтепродуктов, газа и угля могут сыграть с Канберрой и ее наполеоновскими планами злую шутку.

Конечно, при желании Австралия может воспользоваться и возобновляемыми источниками энергии, тем более что южная часть континента – самый солнечный и ветреный край. Однако для военных объектов энергии, которая добывается солнечными батареями и ветряками, явно недостаточно – ввиду «прожорливости» самой военной инфраструктуры и ненадежности энергоустановок.

В частности, ветряные электростанции требуют больших инвестиций, тщательного технического обслуживания (которое в итоге оказывается во много раз затратнее, чем стоимость самой установки) и подстраховки в виде традиционных электростанций, поскольку в среднем ветряки работают в течение 30% времени эксплуатации.

Также в зависимости от конструкции КПД ветряков немногим превышает 50%. Причем данный показатель достигается при использовании пропеллерных установок, а барабанные устройства еще менее эффективны. Кроме того, ветряки капризны и в отношении места размещения. Их установка возможна только в прибрежной зоне, там, где почва достаточно устойчива, чтобы выдержать вес всей конструкции. При этом порывы ветра должны быть не слишком мощными, чтобы уберечь лопасти от повреждений. Кроме того, следует еще учесть риск попадания песка в механические части конструкции.

Но в Австралии прибрежная зона размещения наиболее дорогая и, главное, наиболее населенная, что влечет определенные последствия.

В частности, ветряки создают шумовое загрязнение (до 50 ДБ на расстоянии более 1 км), а также генерируют инфразвук (около 6–7 Гц), негативно влияющий на состояние человека. Речь идет о синдроме ветряных турбин. Он выражается в виде проблем со сном и концентрацией внимания, а также в постоянных головных болях и головокружениях. Поэтому, как правило, рекомендуется размещать ветряные электростанции на расстоянии не менее 2,5–3 км от жилых зданий. Помимо этого, ветряные электростанции генерируют помехи, негативно влияющие на безопасность авиасообщения и на распространение радиоволн – иными словами, гасят связь.

Также ветряки очень чувствительны к воздействию внешней среды: высокая влажность и порывы ветра могут спровоцировать поломку устройства (а значит, остановку добычи энергии), ремонт которого может вылететь в копеечку.

В итоге при всех плюсах, связанных на первый взгляд с высокой экологичностью, выработка электроэнергии «скачет», что отражается на ее стоимости. А риски, связанные с обслуживанием самих аппаратов и их воздействием на окрестное население, непомерно высоки.

ВЕТЕР НЕ ВЫРУЧИТ, СОЛНЦЕ НЕ ОБМАНЕШЬ

Что же касается солнечной энергетики, здесь тоже предостаточно подводных камней. Во-первых, эффективность солнечных панелей неизбежно зависит от погоды и времени суток. Поэтому, как и в случае с ветряками, панели необходимо дублировать традиционными энергетическими установками. Кроме того, фотоэлектростанции занимают огромные площади – хотя, в отличие от ветряков, могут располагаться в наименее населенных частях континента (центральной и западной).

Ввиду использования редких элементов в конструкции – таких как иридий и теллур – стоимость сетевых солнечных электростанций высока. Мощность сетевой промышленной станции с суточной выработкой до 60 кВт составляет 10 кВт (от сети с напряжением 380 В). Гибридные и автономные станции не могут применяться при высокой влажности, характерной для прибрежной зоны, поскольку она приводит к повреждениям инвертора и аккумуляторов.

Конечно, в идеальных условиях КПД фотоэлектростанций составляет около 96–97%. Но это при условии, что погода всегда солнечная, сами панели не загрязнены (даже тонкий слой пыли может повлиять на эффективность работы), не повреждены (а песок, как известно, обладает высокой абразивностью) и не перегреты.

Но все это, как говорится, сферический КПД в вакууме. А на практике выходит, что пиковая эффективность фотоэлектростанций достигает в лучшем случае 30-процентной отметки.

В отношении гибридных и автономных станций приходится также учитывать необходимость активных систем охлаждения. А они сами по себе очень энергозатратны и приводят к низкой самоокупаемости комплекса при его высокой стоимости.

Что же касается фотоэлементов, их трудно не только производить, но и утилизировать. Поскольку в их производстве используются высокотоксичные вещества: мышьяк, свинец, галлий, кадмий и др.

В сухом остатке получается, что Австралия должна откуда-то получать ресурсы для поддержания непрерывной работы мощной военной инфраструктуры.

Ядерная энергетика здесь все еще не разрешена (хотя дискуссии об этом ведутся с 2019 года). Замена российских энергоносителей на другие неизбежно повлияет на стоимость электроэнергии и приведет к необходимости задействовать больше природных ресурсов Зеленого континента.

А использование зеленой энергетики пока только кажется продуктивным.

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В КАНБЕРРЕ

Возвращаясь к вопросу об австралийских ВКС, стоит отметить, что успех в выполнении какого-либо плана зависит от настроя его исполнителей. Так что австралийский проект по милитаризации космоса рискует провалиться, едва начавшись.

В частности, вице-маршал Королевских ВВС Австралии Кэт Робертс, которая возглавит новое военно-космическое командование, заявила, что она «напугана» неспособностью Австралии противостоять действиям Пекина и Москвы.

Вице-маршал отметила, что США, Россия и Китай испытали оружие, способное уничтожить спутники в космосе. По ее мнению, теоретически китайское оружие способно вывести из строя австралийскую национальную сеть передачи данных. В связи с этим новому космическому командованию еще предстоит выяснить реально имеющиеся у противника возможности в космосе.

«Мы действительно тесно сотрудничаем с США и можем в некоторой степени полагаться на них. Но нам нужно наращивать собственный потенциал, чтобы мы могли самостоятельно справиться с угрозами из космоса», – добавила вице-маршал Робертс.

Учитывая, что в 2019 году Великобритания также организовала военный центр космического командования, в будущем AUKUS может обзавестись мощным космическим компонентом, нацеленным в первую очередь против орбитальных средств Китая. Другое дело, что стремление англосаксонской тройки по милитаризации космоса способно дестабилизировать глобальную безопасность и должно быть взято под контроль международных организаций.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – корреспондент еженедельника «Звезда».