Будущее космического приборостроения

Ярославский радиозавод вошел в холдинг РКС

Новый производственный актив позволит холдингу «Российские космические системы» нарастить мощности для расширения номенклатуры изделий космического назначения. Ярославский радиозавод стал активным участником Программы стратегических преобразований предприятий космического приборостроения. Документ предполагает расширение интегрированной структуры космических приборостроительных предприятий. В альянс войдут 17 компаний, НИИ, КБ и сборочных производств. Приобретение ПАО «Ярославский радиозавод» – первая такая сделка с момента создания госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня Ярославский радиозавод обладает значительными компетенциями в области производства высокотехнологичной импортонезависимой радиоэлектронной продукции, а также профессиональных средств связи, управления и навигации», – сказал генеральный директор РКС Андрей Тюлин.

В стратегии холдинга РКС ярославский актив станет базовым заводом космического приборостроения. Интеграция позволит сократить цикл выпуска, в частности целевой и служебной унифицированной бортовой аппаратуры, оптимизировать бизнес-процессы по трансферу новых конструкторско-технологических решений разработчиков из опытного производства в серийное. Кроме того, сулит дальнейшее движение российской ракетно-космической промышленности к полной импортонезависимости в производстве продукции космического назначения и приборостроения. Вместе с тем, как на днях заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в условиях санкций РКС готов поддержать национальную экономику компетенциями для некосмических секторов, в частности для авиапрома. «Мы готовы на базе холдинга «Российские космические системы» развернуть производство авионики для авиации», – сказал Дмитрий Рогозин.

Как планируется, радиозавод станет центром территориально распределенного серийного производства унифицированной аппаратуры, будет участвовать в освоении уникальной аппаратуры малых серий. Доступ к конструкторской документации через виртуальную рабочую среду существенно оптимизирует расходы предприятия, повысит качество выпускаемой продукции. Замкнутый производственный цикл существенно сократит сроки освоения продукции в производстве.

Все это вполне отвечает стратегии развития холдинга РКС как отечественной импортонезависимой компании в сфере высоких технологий для космоса и некосмических отраслей. А она предусматривает дальнейшее расширение разработок высокотехнологичной перспективной целевой и служебной бортовой аппаратуры для коммерческих космических систем и глобальных проектов, включая многоспутниковые группировки.

Производственная площадка с возможностью крупносерийного изготовления унифицированной продукции внутри холдинга укрепит его позиции на рынке аппаратуры для комплектования многоспутниковых группировок из нескольких сотен и тысяч космических аппаратов. Их планируется создать в рамках государственных программ и с привлечением частного капитала.

Холдинг «Российские космические системы» и Ярославский радиозавод будут совместно производить бортовую аппаратуру для навигационных спутников, спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). На радиозаводе запущен цех сборки модулей полезной нагрузки (МПН).

Вообще холдинг РКС и Ярославский радиозавод совершенствуют тесную производственную кооперацию по созданию космической бортовой аппаратуры с 2018 года. В изменившейся геополитической обстановке и при необходимости противодействия санкциям радиозавод предполагается также загрузить заказами для некосмических отраслей, включая авиационную промышленность, судостроение, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и другие смежные рынки.

Включение Ярославского радиозавода в число производственных партнеров позволит перенести часть технологических процессов с московской площадки РКС в Ярославль. Это поддержит положительную динамику производственных и финансовых показателей российского приборостроительного холдинга. Как сказал генеральный директор РКС Андрей Тюлин, холдинг отказывается «от ряда ресурсоемких технологических переделов, которые априори очень затратны, поэтому развивать и поддерживать их на московской площадке экономически невыгодно и нецелесообразно, а Ярославский радиозавод получает дополнительные заказы, помимо РКС, и от других предприятий». В результате концентрации производства ожидается синергетический эффект, который прямо влияет на конкурентоспособность изделий на мировом рынке.

На начальном этапе Ярославский радиозавод планируется подключить к производству приборов для спутников ГЛОНАСС, спутников связи, ряда модулей полезной нагрузки для спутников ДЗЗ, а также контрольно-проверочной аппаратуры.

Для своевременного и качественного выполнения заказов РКС еще в 2015 году сформировал технологическую платформу, выделив в ней ключевые функциональные и производственные центры компетенций. Они сконцентрированы на разработке новых решений. В этот контур вошли научно-исследовательские и инженерные подразделения шести предприятий холдинга: АО «Российские космические системы», АО «НИИ точных приборов», АО «ОКБ Московского энергетического института», АО «НПО Орион», АО «НПО измерительной техники», АО «НИИ физических измерений» и малые инновационные компании.

Формирование нового уровня корпоративного управления холдинга «Российские космические системы» с учетом интеграции ПАО «Ярославский радиозавод» стало главной темой мартовского заседания Совета руководителей – главного органа стратегического управления космическим приборостроением России.

Гендиректор РКС Андрей Тюлин и гендиректор Ярославского радиозавода Владимир Филимонов обозначили основные векторы для совместной работы генеральных конструкторов и топ-менеджмента предприятий холдинга. Речь шла, в частности, о создании общехолдинговых систем стратегического планирования и развития, проектирования и серийного производства бортовой и наземной аппаратуры, о создании единой цифровой инфраструктуры.

«Необходимо в максимально сжатые сроки пересмотреть и унифицировать матрицу компетенций подразделений холдинга с учетом возможностей Ярославского радиозавода, который станет главной серийной площадкой холдинга РКС по выпуску широкой номенклатуры изделий космического назначения. Сегодня мы проектируем будущее приборостроения», – обозначил стратегию Андрей Тюлин.

Первостепенной производственной задачей определен переход от изготовления отдельной бортовой аппаратуры к серийному производству полноценных космических систем и комплексов под ключ. Подчеркнута роль корпоративной кадровой политики – для укрепления и мобилизации кадрового потенциала планируется особое внимание уделять молодежным и социальным программам, привлечению высококвалифицированных специалистов.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.