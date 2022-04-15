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Военное обозрение

Советник президента США: Мы сделаем всё, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сделал заявление по вопросу Тайваня. По словам чиновника американской администрации, Вашингтон готов сделать всё от него зависящее для того, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с Китаем. Такое заявление Салливан сделал в ходе конференции Вашингтонского экономического клуба.

Салливан:

Мы примем все возможные меры, чтобы этого (воссоединения Тайваня с Китаем) не произошло никогда.

Тем временем в Тайбэй прибыла делегация американских сенаторов по главе с Линдси Грэмом. Сам Грэм фактически дал понять, что это демонстративный визит. Ранее в Пекине заявляли, что в случае прибытия на Тайвань американских конгрессменов КНР примет «жёсткие меры». На Тайвань сначала собиралась Нэнси Пелоси, но у неё диагностировали ковид. «Упавший флаг» поднял сенатор Линдси Грэм с другими представителями конгресса США, которые сегодня прибыли на остров.

Линдси Грэм и Боб Менендес, возглавляющий комитет Сената США по международным делам, планируют встретиться с руководством Тайваня, включая Цай Инвэнь, называющей себя президентом. Также намечена встреча с министром обороны Тайваня.

МИД Китая, комментируя визит американской делегации в Тайбэй, заявил, что США «становятся на опасный путь». Официальный представитель ведомства Чжао Лицзян отметил, что Китай продолжит «всеми доступными способами защищать свой суверенитет».

Напомним, что ранее в США открылось «Тайваньское представительство». Это вызвало жёсткую критику со стороны Китая, который потребовал заменить слово «Тайваньское» на «Тайбэйское». США требование проигнорировали.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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