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Украина поставила США в трудное положение. Крах неизбежен

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Брюссель в преддверии заседания Совета Россия - НАТО
Брюссель в преддверии заседания Совета Россия - НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

После НАТО и ООН на очереди – МВФ

Борьба между империалистическим Западом и незападными державами спустя столетие разгорается снова, пишет Sabah. В этом контексте украинский кризис – гораздо больше, чем противостояние Москвы и Киева. Это война между США и новым миром, утверждает автор статьи.

Мы переживаем период в мировой политике, когда история повторяется и даже возвращается, чтобы отомстить. Геополитическая поляризация и борьба, имевшие место один-два века назад, судя по всему, начались заново.

Страны, которые были соперниками сто лет назад, снова противостоят друг другу на разных фронтах. Тогда силами, представлявшими угрозу для западной империалистической системы, были Турция, Китай, Россия, Индия и Иран.

Мы видим, что эти страны и сегодня представляют наибольшую угрозу для системы.

Как отметил в своей статье в последнем номере BRIQ профессор Семих Корай (Semih Koray), XX век начался с нарастающей волны демократических революций в России, Турции, Китае, Иране.

Вне всякого сомнения, неслучайно именно эти четыре страны вновь оказались на переднем крае борьбы против империалистической гегемонии в начале XXI века.

Прервавшаяся геополитическая борьба между империалистическим Западом и незападными державами спустя столетие разгорается снова.

На всевозможные военные, политические и экономические кризисы в разных регионах мира, прежде всего на Украине, мы должны смотреть через эту призму.

В этом контексте кризис на Украине– это гораздо больше, чем конфликт между Москвой и Киевом и даже чем война между Россией и США. Как ни посмотри, украинский кризис – это война между США и новым миром.

***

Атлантический блок, взявший на прицел Турцию, начиная от событий вокруг Гези в 2013 году и заканчивая попыткой государственного переворота 15 июля 2016 года, теперь нападает на Россию.

США под руководством Дональда Трампа в период с 2016 по 2020 год объявили Китай главным врагом. Мы знаем, что Америка много лет пыталась потопить Иран.

Кроме того, США вплотную взялись и за Индию на фоне ее пророссийской политики в последнее время.

Как показал украинский кризис, Атлантика затрудняется контролировать эти "ревизионистские силы", протестующие против глобальной империалистической системы.

Мы переживаем период, когда шатаются основы атлантической системы, созданной США после Второй мировой войны.

С украинским кризисом США оказались в еще более затруднительном положении, чем когда-либо.

Не зря президент США Джо Байден отчаянно ведет борьбу и идет на всевозможные манипуляции. Но, что бы он ни делал, это бесполезно. Крах США, очевидно, неизбежен.

Вслед за военной (НАТО) и политической (ООН) опорами атлантической системы, построенной на трех столпах, с каждым днем кровоточит и экономическая опора (МВФ и Всемирный банк), основанная на господстве долларизации.

***

По мере того как многополярность становится реальностью, неолиберальная парадигма, навязанная Соединенными Штатами миру со времен Второй мировой войны, рушится со всех сторон.

Сегодня человечество стоит на пороге построения нового мира. И мы переживаем родовые муки этого процесса.

Заместитель директора МВФ Гита Гопинат (Gita Gopinat), непосредственно признавшая эту реальность, 31 марта предупредила: "Финансовые санкции против России из-за украинского кризиса ставят под угрозу доминирующее положение американского доллара в качестве резервной валюты".

Даже Goldman Sachs, считающаяся лучшей инвестиционно-банковской компанией в мире, подчеркивает, что начался процесс, в результате которого доллар может перестать быть мировой валютой.

Экономист Золтан Позар (Zoltan Pozsar) интерпретирует отказ от доллара и провал экономической войны против России так: "Мы являемся свидетелями рождения третьей версии Бреттон-Вудской системы. Международная экономическая система, основанная на долларе, рушится".

Вместе с тем экономисты Кристина Тессари (Cristina Tessari) и Зак Пандл (Zach Pandl)описывают новую картину так: "Доллар сталкивается с теми же вызовами, что и британский фунт в начале XX века".

Одним словом, после ООН и НАТО украинский кризис подрывает и международную валютную систему, построенную на основе МВФ и Всемирного банка. Мы вступаем в новую эру, в которой господству доллара придет конец.

Берджан Тутар

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