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Военное обозрение

ВМС США создали новую оперативную группу для патрулирования Красного моря

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время йеменские повстанцы-хуситы активизировались в районе Красного моря. Поскольку через этот район проходят важные для мировой торговли морские пути, их активизация не могла не вызвать беспокойства у США. Вице-адмирал Брэд Купер четыре раза отказывался называть хуситов в качестве причины решения о создании оперативной группы. Тем не менее, мировому сообществу и так понятно, для чего создается группа.

Однако в конечном итоге Купер был вынужден признать как важность красноморского региона для всего мира, так и невозможность США справиться своими силами с патрулированием морских участков из-за их обширности. Командование объединенных морских сил, представляющее собой организацию из 34 стран, в настоящее время имеет три оперативные группы, занимающиеся борьбой с пиратством и обеспечением безопасности в Персидском заливе и прилегающих к Аравийскому полуострову морях.

Новая оперативная группа начнет работу в воскресенье, к ней присоединится USS Mount Whitney, командный десантный корабль класса Blue Ridge, ранее входивший в состав 6-го флота ВМС, отвечающего за регионы Европы и Африки. Общая численность оперативной группы составит от 2 до 8 кораблей, работающих одновременно.

В задачи группы, по словам вице-адмирала Купера, будут входить противодействие наркоторговле, провозу оружия, контрабанде угля и нелегальным миграционным потокам в регионе. Кстати, с той же контрабанды угля получает средства сомалийская группировка «Аш-Шабаб», которая осуществляет теракты на территории Северо-Восточной Африки. Кроме того, через Красное море прибывают мигранты из восточноафриканских стран, направляющиеся в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Сложно переоценить значение морских путей и для мировой легальной торговли. Здесь проходят маршруты судов, доставляющих грузы из Европы в Азию, Африку, Австралию и обратно. Сейчас существует опасность для таких судов, исходящая от действий хуситов. Кроме того, суда рискуют быть поврежденными или затонуть в результате столкновения с морскими минами. Все эти вопросы и попытается разрешить объединенная оперативная группировка.

Однако эксперты считают, что создание новой группы боевых кораблей США может быть связано не столько с хуситами, сколько с прошедшей ранее информацией о намерениях ВМФ России использовать Порт-Судан в качестве пункта материально-технического обеспечения. Этот портовый город в Судане расположен на берегу Красного моря. И пока информации о создании пункта МТО ВМФ РФ в Порт-Судане нет, США могли, что называется, пойти на перестраховку.

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Страны
Австpалия
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Судан
США
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