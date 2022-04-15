Американские БТР М113 мало помогут ВСУ

США поставят вооруженным формированиям Украины две сотни М113. Сообщается, что отправляемые киевскому режиму БТР первоначально предназначались Афганистану, но в связи с поражением в этой стране американцы решили переадресовать их ВСУ.

Ими намечается частично компенсировать потери, понесенные националистами. Как предполагается, в будущем следует ожидать новые партии таких бронемашин и выполненных на их базе образцов.

Эти гусеничные бронетранспортеры в настоящее время считаются самыми массовыми, так как более чем за 60 лет их выпустили в рекордном количестве - около 85 тысяч штук.

Несмотря на солидный для бронетехники возраст, "сто тринадцатые" продолжают эксплуатировать почти в шести десятках стран.

Бэтээры принимали участие во множестве войн и военных конфликтов, а первой "горячей точкой" стал Вьетнам, где их, кстати, используют до сих пор.

Затем они воевали на Ближнем Востоке, использовались в длительном и кровавом противостоянии Ирана и Ирака, во время событий в районе Персидского залива и агрессии 2003 года.

Пока неизвестно, о какой модификации М113 идет речь. В последних версиях они имеют 275-сильные дизельные двигатели и боевую массу, доходящую до 14000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 64 км/ч, на плаву - 5,8 км/ч. Запас хода - 480 км. Вместимость - 13 человек. В качестве вооружения применяются 12,7-мм пулеметы M2HB. Броня выполнена из алюминиевых сплавов и уже в базовом варианте выдерживала с расстояния 200 метров попадания 12,7-мм пуль пулемета ДШК.

В то же время они сильно уязвимы перед 30-мм автоматическими пушками БМП-2, БМД-2, БМП-3, БМД-4М и БТР-82А, реактивными гранатами РПГ и поэтому будут нести значительные потери в случае попыток использования на Украине.

Алексей Брусилов