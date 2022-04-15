Минобороны обеспокоено тем, что в США допускаются работы по биооружию

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ обеспокоено тем, что законодательство США допускает проведение работ в области биологического оружия, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Наша обеспокоенность деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия", - сказал Кириллов на брифинге.

Он напомнил, что ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия.

В соответствии с федеральным законом США "О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом" исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия.

"Таким образом, американская администрация в этой сфере реализует принцип приоритетности внутреннего законодательства над международным. Наиболее спорные с точки зрения этики исследования проводятся за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов.