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Назван возможный срок восстановления ракетного крейсера «Москва»

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Ракетный крейсер «Москва»
Ракетный крейсер «Москва» (проект 1164).
Источник изображения: Forums.airbase.ru

После взрыва, который произошел в результате пожара на ракетном крейсере Черноморского флота «Москва», корабль еще можно восстановить. Процесс, вероятно, завершится в течение года, но точные сроки зависят от повреждений, заявил «Ленте.ру» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.

По словам военного академика, в условиях проведения Россией спецоперации на Украине, судно могут восстановить в более короткие сроки. Он назвал «Москву» одним из самых значимых кораблей российского флота.

«Это один из четырех кораблей тихоокеанской зоны, обладающих наиболее мощным ударным потенциалом. Крейсер обладает мощной системой противовоздушной обороны и ударным вооружением. Очень серьезная потеря. Его будут восстанавливать, на это есть судостроительные мощности», — сказал он

Думаю, на это может уйти от полугода до года в зависимости от повреждений. В условиях противостояния это серьезная потеря, думаю, будут приняты меры по ускоренному восстановлению корабля

Константин Сивковзаместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Как рассказали в Минобороны, основное ракетное вооружение крейсера во время пожара не пострадало. Как рассказал Константин Сивков, он соответствует всем условиям современного боя.

«Он оборудован ракетным ударным комплексом, который имеет дальность по морским целям около 800 километров. Имеет зенитные ракетные комплексы и всяческие спусковые ракеты, современную систему радиоэлектронной борьбы. У него вообще очень мощная система противовоздушной обороны (ПВО), имеет хорошее противолодочное вооружение и гидроакустическую станцию. Он прошел серьезную модернизацию, а капитальный ремонт закончился в 2019 году, так что корабль вполне современный», — заключил он.

О пожаре на ракетном крейсере «Москва» 14 апреля сообщило Минобороны России. В ведомстве утверждают, что в результате распространения огня на борту сдетонировал снаряд. Экипаж эвакуирован, причина ЧП возгорания неизвестна. Сам крейсер отбуксируют в порт.

По данным издания «Коммерсантъ», корабль участвовал в спецоперации на Украине.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
ЧФ
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