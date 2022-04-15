На Украине проводили опыты по распространению болезней через речную воду

Американские ученые на Украине курировали проект по изучению возможности распространения водным путем возбудителей холеры, брюшного тифа и гепатитов.

Об этом в четверг на брифинге рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, российскими военными в ходе спецоперации на Украине были захвачены документы проекта 3007 под названием "Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине". В ходе их изучения выяснилось, что украинские специалисты под контролем ученых из США систематически проводили отборы проб воды в крупных реках Украины - Днепре, Дунае, Днестре, а также в Северо-Крымском канале. "Затем они пытались установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем", - пояснил генерал Кириллов.

В рамках этого проекта, продолжил военачальник, была проведена оценка поражающих свойств отобранных образцов. А сами штаммы, по словам генерала, были депонированы в коллекцию и впоследствии вывезены в США.

"Анализ карты водных ресурсов Украины показывает, что результаты проведенных работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории России, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы - Белоруссии, Молдавии, Польше", - отметил начальник российских войск РХБЗ.

Кроме того, по данным Минобороны России, в интересах Пентагона Украинский научно-технологический центр (УНТЦ - именно эта организация занималась разработкой оружия на Украине - подробности тут) профинансировал проекты P-364, 444, и 781. "Они все направлены на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей", - пояснил генерал Кириллов.

"Наша обеспокоенность деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам Соединенные Штаты Америки сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия. Поскольку ратификацию Женевского протокола 1925 года США сопроводили рядом оговорок. Одна из них допускает ответное применение химического и токсинного оружия", - заключил военачальник.

Иван Петров