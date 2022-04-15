Названы граждане США и ЕС, причастные к военно-биологическим программам на Украине

В Минобороны назвали фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ на Украине. Их в четверг на брифинге назвал Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ - именно эта организация занималась разработкой оружия на Украине) занимает гражданин США Кёртис Белаяч. Он обучался в калифорнийском университете управления Андерсона, имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года. Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер. От США работу этого центра курирует Фил Доллифф, занимающий в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения (ОМП).

Отмечается, что полученные министерством обороны России документы подтверждают связь УНТЦ с Пентагоном. На представленном сегодня российскими военными слайде показана официальная рекомендация Госдепартамента США, одобряющая сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона - компанией Black & Veatch. "В переписке высказывается готовность вице-президента этой компании Мэтью Вэббера к работе с центром на Украине в рамках проводимых военно-биологических исследований. В период с 2014-го по 2022-й год УНТЦ реализовал в странах постсоветского пространства - на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане - более 500 научно-исследовательских проектов", - рассказал начальник войск РХБЗ.

В Минобороны РФ выяснили, что американских кураторов интересовали в первую очередь исследования, имеющие двойное назначение. "Например, проект 6166 "Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения ОМП"; проект 9601 "Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Евросоюз". Многие из них направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия (чума, туляремия) и возбудителей экономически значимых инфекций - патогенный грипп птиц, африканская чума свиней", - пояснили в российском военном ведомстве.

Иван Петров