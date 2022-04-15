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РИА Новости

Минобороны назвало имена западных кураторов украинских биолабораторий

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Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик.
Источник изображения: © AFP 2022 / Olivier Douliery

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российским военным стали известны имена американских и европейских сотрудников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), занимавшегося исследованиями в интересах военно-биологической программы США, сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кертис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в калифорнийском университете управления им. Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года", — сообщил генерал-лейтенант.

Председатель правления УНТЦ от Евросоюза — Эдди Артур Майер. От США работу центра курирует Фил Доллифф, который в Госдепе занимает должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМУ.

Как подчеркнул Кириллов, полученные Минобороны документы подтверждают связь УНТЦ с Пентагоном через компанию "Black & Veatch" — основного подрядчика американского военного ведомства. В частности, Москва располагает перепиской вице-президента фирмы Мэтью Вэббера, где он выражает готовность сотрудничать с УНТЦ по военно-биологическим исследованиям на Украине.



С 2014 года УНТЦ выполнил более 500 проектов на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане.

По словам Кириллова, за последние годы США потратили более 350 миллионов долларов на работу центра, который, в соответствии с уставными документами, действует как международная межправительственная организация и, на первый взгляд, не имеет ничего общего с Пентагоном. Правовой статус УНТЦ определяет соглашение от 25 октября 1993 года между правительствами Украины, Канады, США и Швеции.

"Вместе с тем, Экспертный центр химических и биологических угроз министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ — это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия", — сказал Кириллов.

Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе и Тбилиси, а также в Харькове и Львове.

Военно-биологическая программа Пентагона

Как уже сообщали в российском Минобороны, США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.

Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы, указывал Кириллов.

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