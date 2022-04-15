Словакия может передать ВС Украины 155-мм самоходные гаубицы "Зузана"

ЦАМТО, 14 апреля. Вскоре после поставки Украине зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил о ведущихся с украинским правительством переговорах о возможности продажи 155-мм СГ "Зузана" (Zuzana 2000).

Как сообщает Defense News со ссылкой на заявление Я.Надя информационному агентству SITA, также обсуждается возможность выполнения военно-ремонтными заводами Словакии ремонта и отправки на Украину получивших повреждения в ходе боев боевых машин и танков Т-72 или Т-55 ВСУ.

Пока неизвестно, о продаже каких установок ведутся переговоры. Сейчас ВС Словакии принимают на вооружение СГ "Зузана-2" разработки Konstrukta Defence, одновременно списывая устаревшие vz2000 ("Зузана-1") с длиной ствола 45 калибров.

Боевая масса новой 155-мм СГ "Зузана-2" составляет 32,4 т. Машина на шасси Tatra с колесной формулой 8x8 оснащена бронированной кабиной, дизельным двигателем Tatra T3B-928-70 V-8 мощностью 330 кВт, может оборудоваться ручными и автоматическими коробками передач. Максимальная скорость движения – 80 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.

Башня может вращаться на 360 град., оснащена орудием длиной 52 калибра, двумя счетверенными 81-мм ПУ дымовых гранат. 12,7-мм пулемет установлен на крыше правой полубашни. Расчет – три человека. Максимальный темп стрельбы – 6 выстр./мин (в течение первой минуты). СГ может выполнить 16 выстрелов за три минуты. При ручном заряжании скорострельность составляет 2 выстр./мин. Боекомплект СГ составляет 40 ед. 155-мм снарядов и соответствующее количество метательных зарядов. Дальность стрельбы – 5-41 км.

Вооруженные силы Словакии приобрели 16 гаубиц "Зузана" в период с 1998 по 2000 гг., а в 2018 году заказали 25 ед. "Зузана-2".