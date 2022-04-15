Войти
Российская газета

На Украине занялись переделкой танковых пулеметов ПКТ в ручные

299
0
0

Из-за продолжающегося дефицита пулеметов вооруженные формирования Украины вынуждены заниматься переделкой танковых спаренных пулеметов в ручные. Если с последними у ВСУ давняя хроническая проблема, то ПКТ еще имеются в изрядных количествах на различных складах, оставшихся после одностороннего присвоения в 1991 году военного имущества Киевского, Одесского и Прикарпатского округов Советской армии.

Судя по некоторым материалам, появившимся в Сети, работы проводятся в кустарных условиях. Бригада из нескольких человек устанавливает специальные перемычки, к которым приделывают самостоятельно изготовленные приклады.

Поскольку варианты для бронетехники оборудованы блоками электропуска, их демонтируют, и теперь они имеют спусковые крючки и пистолетные рукоятки измененного вида по сравнению с теми, что применяются обычно.

Также добавляют сошки, дульный тормоз - компенсатор. Для повышения точности стрельбы устанавливают оптические прицелы, которые для действий в темное время суток можно заменять на ночные.

Конечно, вряд ли эти поделки являются по- настоящему качественными, и нет никаких гарантий, что их не заклинит при попытке боевого применения.

Ранее на Украине пытались наладить производство клонов ПК, получивших обозначение КМ-7,62. Правда, их изготовляли небольшими сериями, причем сам процесс сопровождался массой организационных и технических проблем.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
24.01.2022
"Роскосмос" разрабатывает проект поезда-космодрома - Рогозин
14.10.2020
Иррегулярная война с Китаем и Россией: готовы или нет, она наступит — если уже не началась (The Hill, США)
08.05.2019
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
04.05.2017
Как ВВС США учатся воевать с Россией
30.03.2015
Гриняев: потенциал российского оружия не исчерпан
12.03.2013
Дмитрий Медведев первым опробовал итальянский вертолет
28.10.2009
Украинские судостроители выпустили почти на 70% больше продукции, чем в прошлом году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 05:57
  • 23248
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.04 03:51
  • 167
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 15.04 03:00
  • 72
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 15.04 02:43
  • 5
Кудрин: российская экономика сможет перестроиться за два года
  • 15.04 01:54
  • 3
«Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Но станут удачным пиаром»
  • 15.04 00:41
  • 3
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 15.04 00:30
  • 2
В «Ростехе» назвали срок поставки первых самолётов МС-21 с отечественными двигателями
  • 15.04 00:17
  • 3
В США оценили российские гранатометы
  • 14.04 23:55
  • 4
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 14.04 20:35
  • 1
МО показало кадры работы ударных вертолетов по уничтожению бронетехники ВСУ
  • 14.04 17:11
  • 34
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.04 16:00
  • 3
Киевские власти разгневаны отказом Израиля передавать Украине оружие для борьбы с Россией
  • 14.04 10:24
  • 1
«С большим удовольствием снимем их приборы». Европа отказалась лететь на Луну с Россией
  • 14.04 04:11
  • 10
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 14.04 03:20
  • 4
Путин: Спецоперация идет по плану