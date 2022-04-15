На Украине занялись переделкой танковых пулеметов ПКТ в ручные

Из-за продолжающегося дефицита пулеметов вооруженные формирования Украины вынуждены заниматься переделкой танковых спаренных пулеметов в ручные. Если с последними у ВСУ давняя хроническая проблема, то ПКТ еще имеются в изрядных количествах на различных складах, оставшихся после одностороннего присвоения в 1991 году военного имущества Киевского, Одесского и Прикарпатского округов Советской армии.

Судя по некоторым материалам, появившимся в Сети, работы проводятся в кустарных условиях. Бригада из нескольких человек устанавливает специальные перемычки, к которым приделывают самостоятельно изготовленные приклады.

Поскольку варианты для бронетехники оборудованы блоками электропуска, их демонтируют, и теперь они имеют спусковые крючки и пистолетные рукоятки измененного вида по сравнению с теми, что применяются обычно.

Также добавляют сошки, дульный тормоз - компенсатор. Для повышения точности стрельбы устанавливают оптические прицелы, которые для действий в темное время суток можно заменять на ночные.

Конечно, вряд ли эти поделки являются по- настоящему качественными, и нет никаких гарантий, что их не заклинит при попытке боевого применения.

Ранее на Украине пытались наладить производство клонов ПК, получивших обозначение КМ-7,62. Правда, их изготовляли небольшими сериями, причем сам процесс сопровождался массой организационных и технических проблем.

Алексей Моисеев